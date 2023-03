La strage di Custonaci: tachimetro auto fermo a 190km/h. I sopravvissuti “Siamo miracolati”

Proseguono le indagini sull’incidente di Custonaci, in provincia di Trapani, che domenica scorsa ha tolto la vita a 6 persone. La Procura ha appurato che la velocità alla quale viaggiava l’Alfa Romeo 159 piombata sul Fiat Doblò sarebbe altissima: il tachimetro si è infatti bloccato con la lancetta sui 190 km/h.

Che la vettura guidata da Vincenzo Cipponeri, anche lui morto nell'incidente, procedesse a passo dir poco spedito lo hanno confermato anche i testimoni che erano dietro il furgoncino. Pare inoltre che pochi istanti prima dell'impatto avrebbe iniziato a zigzagare "come se avesse perso il controllo".

Tra loro c'era anche Giovanbattista Donato, insieme alla moglie Valentina e alla figlia 12enne:

E quindi ricorda quei terrificanti momenti prima dello scontro:

Domenica è stata solo fortuna. Uscito da Custonaci, ci siamo ritrovati dietro il Doblò Fiat, facevamo 70 all’ora, non di più, forse anche meno. Si capiva che era gente non del posto. Ad un certo punto, arrivato sul rettilineo, mi sono accorto di quanto stava per accadere e così in maniera decisa ho sterzato a sinistra finendo sulla cunetta, mentre l’Alfa che arrivava dalla direzione opposta, come un proiettile, finiva contro il Doblò. Un impatto devastante, ancora ho nelle orecchie il rumore di quel botto".