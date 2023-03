Strage sulla strada provinciale 16 a Trapani, morta anche l’unica sopravvissuta: chi sono le 7 vittime Sono 7 le vittime dell’incidente sulla strada provinciale 16 nel Trapanese. È deceduta in ospedale anche la 34enne Maria Pia Giambona, l’unica estratta ancora viva dalle lamiere delle due auto coinvolte. In corso la ricostruzione delle dinamiche.

A cura di Gabriella Mazzeo

Tre donne e 4 uomini deceduti nel tardo pomeriggio di domenica 26 marzo in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 16, sul rettilineo di Lentina che porta a Custonaci, nel Trapanese. Una vera e propria strage che ha visto coinvolte due automobili, una Alfa Romeo e un Doblò, in uno scontro frontale ad alta velocità.

Chi sono le vittime

A bordo dell'Alfa viaggiavano i coniugi Vincenzo Cipponeri, 45 anni, e Maria Pia Giambona, 34enne deceduta in serata in ospedale. Sul Doblò invece vi erano, Matteo Cataldo (70 anni), Maria Grazia Ficarra (67 anni), il figlio 44enne Danilo Cataldo, Matteo Schiera (72 anni) e Anna Rosa Romancino (69 anni).

Stando a quanto reso noto, le due vetture provenivano da sensi di marcia opposti e si sono scontrate frontalmente su una strada che i residenti della zona definiscono da anni pericolosa. Per cause ancora da accertare, una delle due macchie avrebbe perso il controllo invadendo la corsia opposta e piombando sul veicolo che veniva in senso contrario.

L'impatto è stato violentissimo e sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Trapani e Alcamo per tirare fuori dagli abitacoli le vittime, quasi tutte morte sul colpo. Solo Giambona è stata trovata viva tra le lamiere e trasportata in ospedale in condizioni critiche. La donna è deceduta poche ore più tardi a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente d'auto.

La dinamica dei fatti è ancora tutta da ricostruire. I carabinieri della polstrada sono intervenuti subito per compiere i rilievi del caso e cercare di ricostruire l'accaduto. Secondo le prime informazioni, lo scontro potrebbe essere collegato all'alta velocità delle due vetture.

La zona dove si è verificato lo scontro è una delle più frequentate del Trapanese per il mare cristallino e la spiaggia immacolata. Soprattutto nei weekend, la provinciale 16 è molto trafficata.