La Spezia, fermato per le cinture di sicurezza, finisce per dover pagare 6mila euro di multa Un ragazzo di 21 anni di La Spezia fermato ieri dalla polizia locale perché non indossava le cinture di sicurezza si è ritrovato a dover pagare una multa da quasi seimila euro.

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di 21 anni di La Spezia fermato ieri dalla polizia locale perché non indossava le cinture di sicurezza si è ritrovato a dover pagare una multa da quasi seimila euro: il giovane è incappato in un controllo lungo una delle principali strade della città ligure. Due agenti in moto l'hanno affiancato e hanno constatato alcune irregolarità rivelatesi molto costose.

A raccontare la vicenda La Nazione, secondo cui i poliziotti hanno dapprima constatato che il 21enne – residente a Sarzana – non si era dimenticato di allacciare la cintura ma l'aveva passata dietro alla schiena inserendo la fibbia nell’apposito alloggiamento per non sentire il fastidioso cicalino che l’auto emette.

Solo questo avrebbe comportato una sanzione di 83 euro con le decurtazione di 5 punti dalla patente e la segnalazione per una eventuale recidiva nel biennio, pena la sospensione della patente fino a due mesi. Il controllo tuttavia si è esteso ai documenti, ma il ragazzo non aveva con sé la patente; dal controllo della carta di circolazione in seguito è emerso che la vettura non era stata revisionata, sebbene fosse scaduto il termine già da tempo: altri 173 euro di multa.

Per quanto riguarda la patente, a fronte della dichiarazione del giovane di essere in possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, le banche dati hanno riscontrato che non erano presenti né patente di alcuna categoria né alcun valido ‘foglio rosa'. È scattata quindi la verbalizzazione per l’illecito di guida senza patente, con sanzione da 5.100 euro ed il ritiro della carta di circolazione del mezzo.

Alla proprietaria della macchina, che dovrà rispondere in solido di tutte le sanzioni verbalizzate a carico del conducente, verrà notificata anche una multa da 397 a 1.592 euro per aver incautamente affidato la guida della propria autovettura a persona senza patente.