La polizia lo ferma per un controllo e trova un cadavere: è il corpo della fidanzata La polizia della città di Herriman, nello Utah, ha fermato un uomo per un controllo stradale e ha trovato il cadavere della fidanzata, Summer Tatiana Roney, sul sedile posteriore della sua automobile.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di martedì 31 dicembre la polizia della città di Herriman, nello Utah, ha trovato il cadavere di una donna durante un controllo stradale. Gli agenti hanno infatti fermato un'automobile guidata da un uomo. Hanno poi notato che sul sedile posteriore c'era un corpo, che è stato poi scoperto essere quello della fidanzata del conducente.

La vittima si chiamava Summer Tatiana Roney e aveva trent'anni. A guidare il veicolo c'era il quarantenne Jacob Holt, compagno della trentenne. L'uomo è stato portato al dipartimento di polizia di Saratoga Springs. Agli investigatori, stando a quanto riportato da Fox 13 Now, avrebbe raccontato che la loro relazione era finita e che quella sera avevano avuto una discussione.

Sempre Fox 13 Now, ha indicato che il cadavere della donna presentava ferite e traumi gravi "che sarebbero compatibili con un omicidio". L'uomo – che è stato portato al Salt Lake County Metro Jail accusato di omicidio – non è stato in grado di spiegare perché la trentenne avesse quelle ferite sul corpo. Gli inquirenti stanno quindi cercando di ricostruire la dinamica dell'omicidio.

Nel frattempo sui social sono apparsi diversi messaggi in ricordo della donna. La famiglia di Roney l'ha ricordata come "un'anima vivace, gentile e amorevole che toccava la vita di tutti coloro che incontrava". La madre ha giurato "di combattere per te anche quando sarai dall'altra parte" e ha poi aggiunto: "Mi farebbe comodo uno dei tuoi lunghi abbracci in questo momento".

"Eri la persona più divertente che abbia mai conosciuto", ha scritto un'altra amica sempre sul suo profilo Facebook.

E ancora: "Non ho nemmeno parole in questo momento. Hai portato il sole a tutti quelli che conoscevi da qui il tuo nome, Summer Roney Tischner. Sapevi sempre come farmi ridere quando avevo una brutta giornata. Hai portato luce a tutti quelli che ti conoscevano".