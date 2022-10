La motosega gli sfugge mentre taglia un albero: odontotecnico muore sotto gli occhi del vicino La tragedia nel Chietino. Claudio Donato Grosso lascia la moglie e una figlia. Stava facendo dei lavori in un terreno di sua proprietà quando l’attrezzo gli è sfuggito di mano.

A cura di Biagio Chiariello

Una tragedia sconvolge la comunità di San Giovanni Lipioni, piccolo paese dell'Alto Vastese (Abruzzo). Claudio Donatone Grosso, 53enne odontotecnico, è morto a seguito di una profonda ferita al collo, mentre stava tagliando un albero con la motosega. La Procura di Vasto non ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo, ma solo l'ispezione cadaverica esterna, poi la salma sarà restituita ai familiari per i funerali.

Claudio è stato vittima dell' incidente domestico mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà a San Giovanni Lipioni, piccolo borgo di 130 abitanti in provincia di Chieti. Probabilmente la motosega in funzione gli è sfuggita dalle mani causandogli la profonda ferita al collo.

Il primo ad accorrere è stato un vicino che ha trovato il 53enne riverso a terra e privo di sensi, ed aveva già perso molto sangue. Sul posto subito dopo la tragedia sono arrivati gli operatori del 118 con l'elicottero e l'ambulanza, ma per Claudio non c'era più nulla da fare. L'uomo lascia la moglie e una bambina di pochi anni.

Tantissimi i messaggi di solidarietà su Facebook per la scomparsa dello stimato professionista. Un papà "dolcissimo, amorevole e premuroso" lo ricorda la cugina in un post su Facebook. "Ora che eri felice con la tua compagna e quella splendida creatura che avete messo al mondo, ora dovevi vivere tutta la gioia che meritavi". "Così te ne vai? Non riesco a crederci neanche se m'impegno" scrive una sua amica d'infanzia. "Promettimi di conservare sempre il sorriso di questa foto… solare, buono e generoso. Noi da qui, con tanta fatica daremo un senso alla tua mancanza".