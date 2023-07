La mamma urla disperata, bimbo di 2 anni riverso in acqua rischia di affogare: salvato da finanziere Tragedia sfiorata sulla spiaggia del Poetto di Cagliari, in quel momento affollata di persone. Un intervento decisivo di un finanziere fuori servizio ha scongiurato il peggio: il bambino è riuscito nuovamente a respirare tra il sollievo di tutti.

A cura di Antonio Palma

Foto archivio

Momenti di paura su una spiaggia di Cagliari dove un bambino di nemmeno 2 anni ha rischiato di annegare mentre era al mare con la famiglia ed è stato salvato grazie al tempestivo intervento di un finanziere fuori servizio che lo ha portato a riva praticandogli le prime manovre rianimatorie che si sono rivelate decisive. L’episodio sabato pomeriggio sulla spiaggia del Poetto di Cagliari, in quel momento affollata di persone.

Il bimbo era in mare a fare il bagno quando i familiari si sono accorti che aveva perso i sensi ed era riverso in acqua col rischio di affogare. Le urla disperate della mamma che forse temeva il peggio hanno attirato subito l’attenzione degli altri presenti in spiaggia tra cui un ispettore della guardia di finanza fuori servizio che è intervenuto immediatamente.

Il militare delle Fiamme Gialle in servizio al Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari era sul posto con la propria famiglia ma non ha esitato a soccorrere il piccolo portandolo subito sulla sabbia insieme agli altri e iniziando a praticategli le manovre di primo soccorso. Un intervento decisivo e salvavita che ha scongiurato un tragico epilogo perché in pochissimo tempo il bambino è riuscito nuovamente a respirare tra il sollievo di tutti.

Una volta ripresi i sensi, il piccolo è stato poi accompagnato dagli stessi parenti al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari dove i medici lo hanno sottoposto a tutti i controlli sanitari e agli accertamenti clinici del caso, dichiarandolo infine fuori pericolo e dimettendolo, permettendogli di tornare a casa tra le braccia dei genitori. Per loro resterà solo il brutto ricordo di una giornata sfortunata ma con un grande lieto fine.