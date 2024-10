La madre gli nega i soldi per la droga, lui la colpisce con dieci coltellate: donna gravissima

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Aveva chiesto soldi dalla madre per comprarsi della droga di cui faceva uso, del crack, ma quando la donna si è rifiutata non ha esitato ad accoltellarla più volte, ferendola gravemente. È accaduto a Catania dove l’uomo è di 32 anni stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio dagli agenti delle Volanti della Questura della città etnea.

L’episodio si è consumato in un appartamento del rione Cibali di Catania dove la polizia è intervenuta d’urgenza, insieme ai sanitari del 118, dopo una chiamata di emergenza che segnalava l’accaduto. A far scattare i soccorsi per la donna e l’arresto del figlio è stato il fratellastro di quest’ultimo che ha assistito a tutta la terribile scena perché presente in casa. Grazie alla telefonata del 24enne, nato da un'altra relazione della donna, gli agenti infatti sono potuti intervenire tempestivamente arrestando l’autore dell’aggressione in flagranza.

All’arrivo degli agenti, il 32enne infatti non si era allontanato ma era ancora sul posto e impugnava anche l'arma bianca appena usata e sporca di sangue. L’uomo però non ha opposto resistenza agli agenti che lo hanno disarmato e arrestato. La donna, invece, era a terra in una pozza di sangue. La 62enne è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, accorso poco dopo, stabilizzata e trasportata con codice di massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania.

La signora è stata raggiunta da una decina di fendenti scagliati con un coltello ed ora è ricoverata in condizioni gravi. I medici si sono riservati la prognosi. Le indagini intanto perseguono per ricostruire tutti i momenti precedenti alla violenta aggressione e la dinamica esatta dell'accaduto così come il movente.