Sta per arrivare la Luna Piena in Ariete il 29 settembre 2023: sarà difficile tenere a freno le emozioni Venerdì 29 settembre 2023 a mezzogiorno circa ci sarà la Luna piena in Ariete, con Ascendente Scorpione e Venere quadrata a Urano. Cosa significa? Che c’è voglia di essere visti e riconosciuti! I segni più toccati saranno Ariete e Bilancia, Cancro e Capricorno, che sentiranno maggiormente gli effetti.

Venerdì 29 settembre 2023 in Italia intorno a mezzogiorno ci sarà la Luna piena nel segno dell’Ariete, la prima Luna piena dell'autunno, opposta al Sole in Bilancia. I segni più toccati da questa Luna piena saranno i segni cardinali ovvero Ariete e Bilancia, Cancro e Capricorno che sono i segni zodiacali che iniziano le stagioni, e per loro natura sono spesso bravi ad iniziare anche una nuova stagione della vita.

Come sempre la fase della Luna piena è un momento in cui difficilmente riusciamo a trattenere le nostre emozioni, i nostri sentimenti e i nostri bisogni più profondi. Con la Luna, simbolo dell’inconscio, che si trova nel segno di fuoco dell’io, dell’ego e dell’indipendenza dobbiamo fare i conti con le nostre emozioni profonde, e con lo spazio che vogliamo dare ai nostri bisogni rispetto a quello che lasciamo agli altri.

Infine, come tutti i pleniluni anche questo si porta dietro un nome dall’antichità legata ai cicli della terra: è conosciuto infatti col nome di "Luna Piena del Raccolto" poiché avviene sempre nei giorni vicini all’equinozio d’autunno.

Il significato della Luna Piena in Ariete di venerdì 29 settembre 2023

Nel 2023 la Luna piena nel segno dell’Ariete sembra ancora di più richiederci di porre attenzione al nostro io, alla parte sensibile che troppo spesso releghiamo in fondo ai propulsori della nostra vita. Insieme all’opposizione della Luna in Ariete verso il Sole in Bilancia avremo anche Venere, il pianeta delle relazioni con gli altri, in perfetta quadratura ad Urano: sembra dirci che è bene rompere anche quegli schemi che ci portiamo troppo spesso dietro per educazione o struttura sociale.

Sono poi gli ultimi giorni di questa lunga sosta di Venere nel segno del Leone, una riscoperta della nostra capacità di attrarre e amarci. In Italia avremo l’opposizione Ariete e Bilancia sarà sull’asse tra la quarta e la decima casa, che sembra proprio voler sollecitare l'attenzione su chi vogliamo essere, comprendendo e superando le nostre radici. Ci aiuterà l’ascendente Scorpione in trigono a Nettuno che amplifica il sentire istintivo e veritiero.

Gli effetti della Luna Piena in Ariete su tutti i segni zodiacali

Se l’Ariete è l'uno, la bilancia è il due, l’altro, la società intera. Per questo quando la Luna piena sollecita questo asse dobbiamo comprendere quale sia l’equilibrio tra queste due forze mettendo in discussione prima di tutto quello che noi facciamo (o non facciamo) per mantenerlo stabile. Ecco quali sono gli effetti su tutti i segni zodiacali.

Ariete

L’Ariete è uno dei segni zodiacali più coinvolti da questa Luna piena, e sarà proprio chiamato a tirare fuori il coraggio di cambiare, seguendo le proprie inclinazioni e i propri bisogni.

Toro

Il Toro non sarà nello specifico coinvolto da questa Luna piena ma, dopo tanti mesi di Venere a sfavore, è ora in grado di comprendere la vera natura dei sentimenti che lo legano a chi lo circonda.

Gemelli

I Gemelli sono ben sollecitati da questa Luna piena nel segno dell’Ariete, e questa esperienza sarà utile anche per comprendere quello che cerca di dire Saturno contro che, da qualche giorno, ha ricominciato a punzecchiare tutti quelli che già l’hanno sentito nel 2023.

Cancro

Il Cancro si trova in un anno di grande forza, nella quale riesce a ritrovare la sua stabilità indipendentemente dalla comfort zone di cose, luoghi e persone che lo circondano. Per questo questa Luna piena, benché faticosa, lo rinsalda nelle sue nuove idee.

Leone

Il Leone si gode ancora questa Venere il cui passaggio, negli ultimi quattro mesi, gli ha fatto comprendere l’importanza delle relazioni, che siano vere e che lo mettano sempre a suo agio.

Vergine

La Vergine con questa Luna piena amplificherà i suoi colpi di genio, la capacità fulminea di comprendere le cose, abbandonando tutte le certezze dei suoi appunti scritti e studi matematici.

Bilancia

La Bilancia è, insieme all’Ariete, uno dei segni più coinvolti da questa Luna piena, ma avrà la forza di tagliare quelle situazioni nelle quali non si sente più in armonia. Proprio lei che è sempre alla ricerca del benessere a tutti i costi.

Scorpione

Lo Scorpione viene da un periodo decisamente faticoso, nel quale gli spunti per mettersi in discussione sono stati tanti. Questa Luna piena gli darà soltanto un’altra occasione.

Sagittario

Il Sagittario sentirà in positivo le forze di questa Luna piena che lo coinvolgeranno dal profondo, pronte a ricordargli quanto fuoco scorre nelle sue vene.

Capricorno

Il Capricorno, in quanto segno cardinale, sarà molto sollecitato da questa Luna piena che lo costringerà a rivedere quell'io che troppo spesso è il primo artefice anche delle distanze che costruisce intorno a sé.

Acquario

L’Acquario viene da un’estate nella quale Venere l'ha costretto a rivedere tutte le sue dinamiche relazionali, quindi questa Luna piena non farà che concludere i suoi ragionamenti.

Pesci

Infine i Pesci di questa Luna piena sentono le grandi energie istintive. Non dimentichiamoci che l’Ariete è un segno molto passionale, legato all'istinto, che troppo spesso ultimamente hai messo in discussione.