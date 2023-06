La lista privata che mette nei guai il generale russo Surovikin: “Membro segreto del gruppo Wagner” Il generale Surovikin comparirebbe in una lista di membri vip della Wagner assieme a una trentina di funzionari militari di alto livello e membri dell’intelligence russa. Lo rivela un dossier reso noto dalla Cnn.

L’ex comandante in capo delle forze russe in Ucraina, il generale Sergey Surovikin, sarebbe un membro segreto del gruppo Wagner con rapporti stretti con lo stesso leader dei miliziani Prigozhin, l’uomo a capo della fallita rivolta militare che ha rischiato di sfociare in una guerra civile dai risultati imprevedibili. La circostanza è riportata in alcuni documenti segreti ottenuti in esclusiva dal Russian investigative Dossier Center e resi noti dalla Cnn.

In particolare Surovikin comparirebbe in una lista di membri vip della Wagner assieme a una trentina di funzionari militari di alto livello e membri dell'intelligence russa. Una partecipazione onoraria, dunque, ma che risalirebbe a diversi anni fa visto che al generale sarebbe stato assegnato un numero di registrazione personale Wagner già nel 2018.

Se i documenti saranno confermati rischiano di mettere in ulteriore difficoltà Surovikin, già accusato nei giorni scorsi di essere a conoscenza dei piani di rivolta Wagner tanto che si era diffusa la notizia di un suo imminente arresto poi smentita dai familiari.

Anche se non ci sono prove che Surovikin fosse sul libro paga di Wagner, l'appartenenza alla lista Vip Wagner dimostrerebbe una relazione stretta tra il generale russo e il gruppo mercenario. Un rapporto che sicuramente sarebbe potuto servire a Prigozhin e alla Wagner per spostarsi sul territorio russo e avanzare indisturbati sia verso Rostov-sul-Don, occupando il quartiere generale militare della regione, sia verso nord arrivando a poche centinaia di chilometri da Mosca.

Il generale Surovikin del resto è stato uno dei pochi a comparire in video durante la rivolta armata rivolgendosi proprio a Prigozhin e ai miliziani Wagner per convincerli a desistere dal loro intento. L’alto ufficiale, che a gennaio è stato sostituito con il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov dopo le sconfitte subite in Ucraina, era apparso in un video sabato mentre era seduto impugnando nervosamente una mitragliatrice e supplicando nervosamente Yevgeny Prigozhin di fermare la sua insurrezione.

Da allora non è più riapparso in pubblico facendo temere un suo arresto anche se secondo i familiari sta solo tenendo un profilo basso senza rilasciare dichiarazioni. Del resto questi sono giorni di altissima tensione a Mosca dove si cercano i complici di Prigozhin tra le alte sfere russe. Ci sarebbero vertici militari sotto interrogatorio, sospettati di non aver mosso un dito contro il tentativo di ribellione di Prigozhin. La lista della Cnn potrebbe ora alimentare un'epurazione dei massimi leader militari russi, accusati di una relazione così eccessivamente stretta con il gruppo Wagner da diventarne subalterni.