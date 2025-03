La gru si ribalta, operaio muore mentre lavora in un cantiere ad Arezzo: a dare l’allarme i colleghi

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente sul lavoro oggi ad Arezzo. Un operaio di 55 anni è morto questa mattina in un cantiere edile nel centro città durante dei lavori per il restauro di una casa. La vittima, un uomo originario di Verghereto (Forlì-Cesena), secondo una prima ricostruzione stava scaricando materiale da una gru quando lo stesso mezzo si sarebbe ribaltato travolgendolo.

Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare: sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che non hanno potuto salvare l’operaio. L’esatta dinamica dell'accaduto è ancora da ricostruire, sono ora in corso accertamenti delle Forze dell’ordine. L'incidente mortale sul lavoro è avvenuto in viale Buozzi, la strada che dal cimitero monumentale sale verso il parco del Prato e il Duomo. A dare l’allarme sono stati alcuni colleghi della vittima, primi anche a tentare di prestargli soccorso. Poco dopo sono arrivati anche i soccorsi del 118, ma le condizioni dell’uomo erano apparse subito disperate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici del Pissl, che ora dovranno capire la dinamica e stabilire se ci sono responsabilità di terzi.

"Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale esprimono il proprio più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell'operaio che ha perso la vita nel tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere di via Bruno Buozzi. In attesa di conoscere l'esatta dinamica dell'incidente, sulla quale sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, l'Amministrazione Comunale si impegna a seguire da vicino gli sviluppi della situazione", si legge in una nota del Comune di Arezzo.