La festa al matrimonio, il malore e l'abbraccio della mamma: gli ultimi momenti di Sammy Basso La festa di matrimonio, poi il malore, i soccorsi degli amici e dei familiari, quindi l'ultimo abbraccio con la madre. Le drammatiche testimonianze su quanto accaduto ad Asolo sabato sera, 5 ottobre, al 28enne affetto da progeria.

A cura di Biagio Chiariello

Una bella giornata di festa, trascorsa al matrimonio di una coppia di amici, con la sua famiglia e gli affetti più cari in un ristorante di Asolo, nel Trevigiano. L'ultima giornata di vita di Sammy Basso è passata così, almeno fino a quando lo scienziato affetto da progeria ha iniziato a sentirsi male. "Verso le 23 ha detto ad alcuni amici di non sentirsi bene: ‘Mi manca il respiro'", ha raccontato ai presenti. Gli amici, come riportato anche dal Corriere della Sera, lo hanno accompagnato fuori, sul vialetto che porta alla strada, per prendere una boccata d'aria.

Purtroppo il fiato corto non era semplice stanchezza, ma l’avvisaglia di un malore fatale. Amici e parenti hanno subito chiamato il 118 e hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco in attesa dell'ambulanza.

Ci siamo resi conto di quello che era successo solo quando abbiamo visto arrivare l'ambulanza", racconta Elena Dussin, la figlia del titolare del ristorante. "Sono stati gli amici a dare l'allarme. Avevamo due matrimoni, più di 200 persone in totale."

Elena ha subito chiamato suo padre, Sergio, che stava lavorando nel vicentino: l'uomo è corso immediatamente ad Asolo, arrivando poco dopo la mezzanotte. La scena che si è trovato di fronte è stata straziante: "La mamma stringeva Sammy tra le braccia, avvolto in una coperta. Piangeva e lo baciava. Era già volato in cielo."

Tra il ristoratore e il 28enne veneto c'era un rapporto speciale. "Ci conoscevamo da circa diciotto anni, da quando lui andava ancora a scuola e veniva con i genitori a mangiare da me. Ricorderò sempre il suo diciottesimo compleanno festeggiato in villa, fu davvero stupendo."

Sergio Dussin conclude con parole emozionanti: "Ogni volta che avrò delle perplessità, mi leggerò il bigliettino che mi lasciò dopo una cena benefica che organizzammo a Bassano del Grappa per raccogliere fondi da donare alla sua associazione." Una frase semplice, ma piena di significato: "La vita è bella, ricordatelo Sergio."

Sammy Basso

Nel frattempo i genitori tramite l’Associazione Italiana Progeria, hanno fatto sapere che non sono stati ancora definiti data e luogo del funerale del 28enne: “Nel rispetto del nostro dolore, chiediamo gentilmente di concederci la riservatezza in questo difficile momento”.