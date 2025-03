“Stai tranquilla, sono caduto dagli sci”: l’ultima chiamata alla mamma di Marco, morto a 18 anni in pista

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

"Mamma sono caduto e mi sono fratturato le gambe". Sono queste le ultime parole che Marco Degli Uomini, promessa dello sci italiano di solo 18 anni, ha detto alla mamma Cristina Barbarino, primario del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) ed ex vicepresidente del Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia, prima di arrivare in ospedale, dove è morto a seguito di un incidente di cui era rimasto vittima nei giorni scorsi sulle piste da sci dello Zoncolan, in Carnia.

Il ragazzo si stava allenando per fare da apripista alla gara di SuperG quando nella giornata di sabato è stato ricoverato all'ospedale di Udine dopo la rovinosa caduta sulla pista 2 dello Zoncolan, prima dell'apertura al pubblico degli impianti. Ha perso il controllo degli sci ed è precipitato per 70 metri, impattando violentemente sulla neve. Sul posto era presente un medico rianimatore che ha prestato i primi soccorsi. Una volta arrivato in ospedale, le sue condizioni sono peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere dopo qualche ora.

Il 18enne è finito violentemente contro la recinzione di protezione rimanendo impigliato tanto che i soccorritori hanno dovuto tagliarla. Ha riportato gravi fratture alle gambe e a un polso, tanto che subito dopo l'incidente ha chiamato la mamma per rassicurarla: "Mamma sono caduto, devo essermi fratturato le gambe…stai tranquilla", come riporta Il Gazzettino. Poi il tragico epilogo.

Sotto choc la Federazione Italiana Sport invernali, comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, che tramite un comunicato di cordoglio e vicinanza alla famiglia, ha reso nota la decisione di sospendere il SuperG dei Campionati Regionali Children dello Zoncolan disputato sulla pista 1. Il presidente della Fisi FVG Maurizio Dunnhofer ha comunicato che l’attività del Comitato viene sospesa fino allo svolgimento dei funerali. Oggi, lunedì 10 non si disputerà, quindi, lo slalom dei Regionali Children.