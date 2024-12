video suggerito

La compagna lo caccia fuori dopo una lite, lui si arrampica sulla grondaia per rientrare: cade e muore a Cagliari Vittima un ragazzo tedesco di 32 anni in vacanza in Italia. Voleva rientrare nell’appartamento dopo una lite con la ragazza in un appartamento al sesto piano di una palazzina nel quartiere Sant’Elia di Cagliari. È morto sul colpo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Una violenta discussione nel cuore della notte, seguita dalla decisione di lasciare l'appartamento al sesto piano di una palazzina nel quartiere Sant'Elia di Cagliari, dove si trovava in vacanza con la fidanzata. Un acceso litigio aveva spinto Georg Pfaffenroth, un uomo di 32 anni, a decidere di allontanarsi, ma non sarebbe stato un addio definitivo.

Dopo un periodo di riflessione, il giovane tedesco, residente in Svizzera, ha cambiato idea e ha deciso di provare a rientrare nella casa, cercando di arrampicarsi lungo la grondaia, visto che la fidanzata non voleva aprirgli la porta. Purtroppo, mentre cercava di salire, ha perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto dopo aver raggiunto il quarto piano dello stabile di via Schiavazzi.

La tragedia si è consumata nella notte tra il 27 e il 28 dicembre. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I paramedici giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo. La morte del giovane tedesco ha lasciato sconvolta la comunità locale, che si è trovata a fare i conti con una tragedia incomprensibile e improvvisa.

I carabinieri, arrivati poco dopo, hanno avviato un'indagine per ricostruire i dettagli e le cause dell'incidente. Le autorità ora cercheranno di comprendere meglio la dinamica che ha portato alla caduta fatale, mentre la fidanzata della vittima, che si trovava nell’appartamento, è ancora sotto shock.

Gli inquirenti stanno raccogliendo informazioni, verificando le testimonianze e le evidenze per chiarire se la tragedia possa essere stata il frutto di un gesto impulsivo o se ci fossero altri fattori coinvolti.