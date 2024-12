video suggerito

Oroscopo 2025, la classifica dei segni più fortunati in amore: le previsioni segno per segno Oroscopo 2025 e amore, le previsioni segno per segno per il prossimo anno. Per stilare la classifica dei segni più fortunati in amore nel 2025 guarderemo a tanti pianeti e, soprattutto, alla sosta di Venere in Ariete nel mese di marzo. Ecco tutte le previsioni per l'anno che verrà: Gemelli, Acquario e Leone innamoratissimi.

Chi si innamorerà il prossimo anno? La classifica dei segni più fortunati in amore nell'oroscopo 2025. Per parlare di classifica dell'amore 2025 sono più d'uno i pianeti ai quali dobbiamo guardare. Prima di elencarveli tutti e ricordatevi una cosa: qualsiasi cosa abbiano da dire Saturno contro o Nettuno in opposizione, nessuno meglio di noi può sapere davvero di che cosa abbiamo bisogno e come poter sfruttare le spintarelle dei pianeti per ritrovare il nostro equilibrio, prima di tutto con noi stessi e poi nella nostra coppia. Più abbiamo lavorato con noi per comprenderci e amarci, più sarà facile risolvere qualsiasi situazione che l'universo amoroso ci mette nel piatto.

Per quanto riguarda la posizione dei pianeti da controllare ovviamente prima di tutti c'è Venere, il pianeta dell'amore per eccellenza. Se non fosse che Venere è un pianeta piuttosto veloce che si ferma in ogni segno zodiacale meno di 30 giorni, quindi le sue influenze sono abbastanza volatili. Solamente nei mesi di marzo e aprile farà una sosta concentrandosi più del solito sulla prima decade dell'Ariete e sull'ultima dei Pesci. In questo periodo ovviamente chi sarà coinvolto dalla sosta potrà cogliere l'occasione per vedere amplificati i sentimenti ma soprattutto i progetti di coppia.

Saturno, quando favorevole, promettere relazioni di lunga durata mentre Giove, sempre quando è favorevole, ci permette di essere più sociali e socievoli e quindi dare di più alla conoscenza e al flirt. Plutone e Marte amplificano la passione mentre Nettuno è il pianeta dei grandi ideali, dell'amore più cosmico e universale, della perdita totale del controllo.

Come vedete quindi sono tantissimi pianeti da considerare quando parliamo di amore e qui ve ne ho dato un assaggio.

12. Bilancia

Nonostante tu sia il segno zodiacale dell'amore per eccellenza in questo oroscopo del 2025 sono costretta a metterti all'ultimo posto perché la sosta di Marte tra gennaio e febbraio, quella di Venere in marzo e poi Giove in Cancro da giugno in poi sembreranno tutti ridurre drasticamente la tua chiaccheratissima amorevolezza. Avrai molta meno voglia del solito di scendere a dei compromessi, di coccolare e farti coccolare e di metterti nei panni degli altri. Tutto questo ti porterà a creare un certo attrito nelle tue relazioni perché, diciamocelo, non siamo certo abituati ad una Bilancia che fa i capricci e, spesso, nemmeno ad una Bilancia che mette i suoi bisogni davanti a tutto. Nonostante l'ultimo posto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati in amore nel 2025 direi che questi prossimi mesi possano esserti molto utili proprio per ridare il giusto posto alle tue emozioni!

11. Capricorno

Non ci stupisce particolarmente vederti qui in fondo alla classifica dei segni zodiacali che nel 2025 saranno fortunati in amore soprattutto perché le tue qualità e, spesso, anche i tuoi interessi sono decisamente differenti! Ci si dimentichi però per tutto l'anno delle tue coccole, delle tue attenzioni, anche di quei regali magnifici che spesso facevi soltanto per sentirti applaudito e adorato. Tra Marte, Giove e anche Venere tutti a sfavore direi che sarà molto più probabile vederti pensieroso per questioni lavorative che non per un messaggio da scrivere a qualcuno che ti piace. L'empatia e la voglia di condividere momenti di dolcissima nullafacenza saranno quasi quasi completamente assorbiti dal business.

10. Vergine

Non sei certo famosa per essere un segno zodiacale particolarmente dolce e morbido nell'esprimere i sentimenti anche se spesso si sottovaluta la tua grande capacità di farti in quattro per chi ami. Se fossi in te per questo oroscopo del 2025 non starei troppo a sottolineare questi aspetti perché sarà più facile vederti spazientita, solitaria, dedicata ai tuoi interessi esclusivi. Con Saturno contro ancora per tutto l'anno e Giove che non aiuta, la voglia di abbandonarti e affidarti a qualcun'altro è davvero pochissima. Continuerei a sentirti tutta la responsabilità sulle spalle e nessuno che abbia voglia di condividere con te anche soltanto pensieri. Un buon libro sarà spesso il tuo partner preferito.

9. Pesci

Saturno e Giove in questo 2025, soprattutto nella prima metà, ti vedranno ancora indaffarato a comprendere davvero che cosa vuoi dalla vita e soprattutto dove vuoi andare. Ogni volta che hai la sensazione di aver trovato delle risposte, vengono a galla delle nuove domande e l'amore è spesso l'argomento principale. Per uno come te che vive il romanticismo come il modo migliore per comprendere e condividere i sentimenti, questo Saturno sta diventando non solo ingombrante ma anche noiosamente limitativo. I tuoi amori folli sembrano proprio essere cancellati da una riga rossa da prof che non lascia scampo. L'essere serioso ti rende anche molto ma molto meno audace e più spesso solitario. L'amore è quello dei romanzi rosa, Non il tuo!

8. Sagittario

Nella prima metà del 2025 dovrai fare ancora i conti con te stesso quindi l'altra metà dovrà aspettare pazientemente come nella sala d'attesa del dentista che tu ti sia risolto. Per fortuna hai perfettamente presenti quali sono i tuoi difetti in questo periodo e quindi sei anche molto tollerante rispetto alle crisi di nervi di chi hai di fronte. La bella notizia è che sia nel mese di marzo sia, soprattutto, da giugno in poi grazie a Giove, la tua voglia di coinvolgere ed essere coinvolto, anche più superficialmente, tornerà a farsi sentire. L'istinto dell'animatore da villaggio turistico ricomincerà a bussare la tua porta e così anche il cuoricino riprenderà a battere voglioso.

7. Scorpione

A meno che tu non sia uno degli Scorpioni che nel 2025 se la vedranno con Plutone contrario (i nati dal 23 al 26 ottobre) oppure con Urano in opposizione (i nati negli ultimissimi giorni) potrai contare su transiti di pianeti che ti vorranno sia sensuale e desiderante sia pronto a metterti la testa sulle spalle e a prenderti la responsabilità dei progetti di lunghissima durata. E sappiamo benissimo che quando uno Scorpione decide di impegnarsi in qualcosa di sentimentale ci possa davvero riuscire alla perfezione! Goditi però anche tutti i momenti in cui ti abbandonerai alle voglie pruriginose dimenticandoti completamente di controllare l'orologio. Sono sempre i tuoi momenti preferiti!

6. Ariete

Sei in questa posizione nella classifica dell'amore 2025 perché sarai proprio tu ad ospitare l'unica sosta del pianeta dei sentimenti, Venere appunto. Quindi insomma te lo sei meritato! Certo è che durante tutto l'anno la sensazione di non essere amato abbastanza o quella di aver perso ogni tipo di interesse nelle relazioni più focose ti prenderanno a intervalli regolari. Per abbandonarti senza farti troppe domande negli abbracci di chi ti sta vicino sfrutta soprattutto i primi sei mesi dell'anno perché poi l'unica dolcezza di cui vorrai sentir parlare sarà quella del miele nella tisana.

5. Toro

Che si parli di Marte, di Giove o anche di Saturno, tu riesci sempre a trarre i tuoi vantaggi dai transito di questi pianeti nell'oroscopo 2025! Dopo le turbolenze degli anni scorsi, adesso sarai bravissimo a goderti la vita e i piaceri dello stare in due quando ne avrai l'occasione ma poi anche a dimostrarti la responsabile solidissima dolce metà che ci rassicura anche fuori dal letto. Sembra proprio che soprattutto quando si parla di sentimenti tu abbia raggiunto un equilibrio perfetto e lo viva con la naturalezza di un equilibrista sul cornicione del grattacielo.

4. Cancro

Non ti stupirà di certo trovarti in una posizione alta anche nella classifica dell'amore 2025 dato che sai benissimo di essere uno dei segni zodiacali fortunati per il prossimo anno. Grazie a Marte partirai subito con una extra dose di testosterone che ti vedrà provocante, sensuale, Molto ma molto creativo nell'immaginarti delle serate casalinghe . Così, anche se Venere ti renderai impaziente e più aspro che dolce nel mese di marzo, tu dimostrerai quanto sei concentrato nel costruire la situazione ideale per la tua relazione. Giove poi, da giugno in poi, ti rende così socievole da aver voglia di flirtare anche con gli sconosciuti e se sei single è l'occasione migliore per smettere di esserlo. Stare vicino a te sarà uno spasso!

3. Gemelli

Alla faccia di Saturno contro che ti vuole ancora lì a sbrogliare i fili di rapporti che devono essere rimessi in ordine, almeno fino alla fine di maggio puoi contare su Giove. Questo pianeta ti dona quella leggerezza accattivante e affascinante che ti permette di uscire da qualsiasi insidiosa conversazione col partner sagacemente, facendolo contento anche senza avergli dato ragione. Insomma, anche dove Saturno ti rende un po' più solitario sono sicura che non ti lascerei scappare nemmeno una delle occasioni che ti capiteranno sotto il naso per sentirti piacevolmente corteggiato: occhio a non esagerare!

2. Acquario

Tu che sei un segno zodiacale famoso per la libertà, l'indipendenza, l'apertura mentale non sei di certo abituato a stare così in alto nella classifica dell'amore. Eppure mi sento proprio di darti fiducia in questo 2025: partirai subito con il favore di Giove nei primi sei mesi e anche quello della sosta di Venere. Quindi, anche se spesso in maniera giocosa, darai però libero sfogo a tutto il tuo amore per l'umanità intera, le nuove conoscenze, la voglia di mostrarti accogliente e particolarmente affettuoso. Ti verrà naturale ogni tanto mettere da parte i tuoi progetti per far felice chi hai vicino: davvero un grandissimo passo avanti!

1. Leone

Sei tu, caro Leone, il segno zodiacale più fortunato per quanto riguarda l'amore nel 2025! Direi che te lo meriti dopo gli anni appena passati che sono stati particolarmente intensi e dato che rimangono comunque da dribblare le questioni con Plutone (se sei nato tra il 22 e il 25 luglio) e con Urano se sei della terza decade. Tu però non sei certo uno alla ricerca dell'amore rassicurante e stabile e quindi queste turbolenze renderanno la vita di coppia più sexy. Venere a favore e anche Giove nella prima metà dell'anno ti renderanno tenero come un orsacchiotto di peluche. Ovviamente te ne approfitterai (in senso buono, si intende!).