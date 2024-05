video suggerito

La classifica del miglior tonno in scatola all'olio di oliva secondo Gambero Rosso Non sempre è facile per i consumatori districarsi nella selva di marchi di tonno in vendita nei supermercati. A tentare di fare una classifica del miglior tonno in scatola all'olio di oliva ci ha provato Gambero rosso basandosi esclusivamente su una degustazione alla cieca.

A cura di Antonio Palma

Da sempre considerato il re dei pasti veloci, quando non si ha tempo o voglia di cucinare ma anche per pranzi al sacco e panini da portare in giro e al lavoro, il tonno in scatola rappresenta uno dei prodotti più venduti in Italia. Il tonno in scatola però può essere di diverso tipo in base sia al modo di conservazione, ad esempio all’olio di oliva o all’olio extravergine di oliva, o alla confezione come lattina o vetro. Non sempre è facile per i consumatori districarsi nella selva di marchi noti e meno noti. A tentare di fare una classifica del miglior tonno in scatola all'olio di oliva ci ha provato Gambero rosso che ha messo in lista però solo tonno in lattina e in olio di oliva e preso in considerazione solo alcuni marchi più presenti e diffusi nei supermercati della grande distribuzione.

Il giudizio finale, che ha dato vita alla classifica del miglior tonno in scatola all'olio di oliva venduto in Italia, si basa esclusivamente su una degustazione alla cieca a cui hanno partecipato giornalisti di settore e chef. Tra i dieci marchi di tonno in scatola presi in considerazione, al primo posto si è piazzato Rio Mare premiato per "un'estrema delicatezza ed eleganza nei sentori di pesce che prevale senza dubbi sulla nota oleosa" e per la sua consistenza. Al secondo posto Corsaro – Tonno a pinne gialle all'olio di oliva per "l'ottima consistenza e per il basso apporto salino". In terza piazza invece Sardarelli – Tonno pinna gialla all'olio di oliva che nonostante "l'importante percentuale di olio", è valutato con "un profilo organolettico abbastanza equilibrato e delicato nei profumi"

Al contrario, all'ultimo posto troviamo Mareblu – Tonno all'olio di oliva descritto come un prodotto "che al profilo olfattivo si esprime con sentori di albicocca e nespola matura e quasi a sovrastare le note della materia prima" e dal quale "emerge poco il sapore del tonno". Al penultimo posto Nostromo – Tonno pinne gialle all'olio di oliva a causa di "Un profilo olfattivo potente che al palato, però, si riflette su un morso dalla sensazione lievemente metallica e un finale delicatamente amaricante". Ecco la classifica completa del miglior tonno in scatola all'olio di oliva secondo Gambero Rosso:

Rio Mare – Tonno all'olio di oliva

Corsaro – Tonno a pinne gialle all'olio di oliva

Sardarelli – Tonno pinna gialla all'olio di oliva

Angelo Parodi – Trancio di tonno in olio di oliva

As do Mar – Tonno trancio intero all'olio di oliva

Mare Aperto – Tonno, olio di oliva e un pizzico di sale

Callipo – Tonno all'olio di oliva

Consorcio – Tonno in olio di oliva

Nostromo – Tonno pinne gialle all'olio di oliva

Mareblu – Tonno all'olio di oliva