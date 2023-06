Oroscopo, la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana dal 19 al 25 giugno 2023: emozioni forti per Gemelli e Leone La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 19 al 25 giugno 2023 parla chiaro per l’oroscopo: trionfano ancora i segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario (ma anche quelli d’aria non scherzano: Gemelli, Bilancia e Acquario). Con il solstizio d’estate questi segni dello zodiaco faranno a gara a chi ama di più.

La classifica della settimana per l'oroscopo che va da lunedì 19 a domenica 25 giugno 2023 vedrà, insieme agli ormai fortissimi segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), anche i segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) in buona posizione. Tutto merito di Mercurio appena entrato in Gemelli.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Una settimana di Luna crescente, con Marte quadrato ad Urano e anche il solstizio d'estate: non è di certo una settimana che passerà inosservata. Diciamo che le emozioni saranno forti, anche quelle di rinascita. Pronti??

12. Scorpione

Sei affabile come la signorina che scalda le rustichelle al bar dell'autogrill nella domenica del rientro, quando tutti sono abbronzati e lei accaldata ma solo dalla piastra dei panini. Meglio starti alla larga e rivolgerti la parola solo se strettamente necessario. Inutile dire che l'amore passa alla settimana prossima, forse.

11. Toro

Trattieni per te l'ottimismo come con la ritenzione idrica quando hai esagerato col sale. Giove ti vorrebbe anche festaiolo ma la sola idea di condividere risate e chiacchiere ti infastidisce. Sghignazzi per conto tuo, e l'unica cosa che ti dà gioia è stare sotto la doccia così, se anche ti dovessero chiamare, avresti la scusa di non sentirli.

10. Acquario

Almeno questo Mercurio a tuo favore ti fa girare i neuroni nel cervello, veloci quanto ti girano le palle. Per la par condicio, insomma. Quindi continui ad essere felice solo quando ti metti il pigiama e ti infili nel letto, da solo ovviamente, ma prima di addormentarti di sicuro ti ritagli tempo per mandare qualche vocale acidissimo su whatsapp. Così per scaricarti.

9. Pesci

Sei morbida e accogliente, come la panca di legno, quella delle sagre di paese. Anche con te riusciamo a stare comodi al massimo una decina di minuti, perché poi risulti in effetti faticoso. Colpa di Mercurio a sfavore, che ti fa sbuffare peggio del motore dell'aria condizionata quando è accesa a palla. Ti si regge al massimo mezz'oretta.

8. Vergine

Ogni tanto ti daremo dei pizzicotti per accertarci che tu sia viva e sveglia. Praticamente muoviamo il mouse per riavviarti. Perché questa settimana sarai silenziosissima e buona buona, manco fossi ad un'opera a teatro e ti tratterrai anche dalle solite battutine pungenti. Sarai mica malata, Verginona???

7. Cancro

Di questi tempi sei più efficiente di una tour operator, un capo scout e anche una maestra di campus estivi per bambini tutti insieme. Se abbiamo qualsiasi tipo di problema, logistico o sentimentale ma persino burocratico, possiamo chiedere a te che risolvi tutto. Questa efficienza ogni tanto ti spaventa ma quasi ti diverti a schedulare anche le pause pipì.

6. Capricorno

Sei il collega perfetto, quello che anche coi primi caldi non perde la voglia di lavorare. Bravissimo! Sei addirittura quello che nel dopo aperitivo riapre il computer. Ti viene cosi facile tacchinare e affascinare, che quasi ti senti in colpa e decidi di espiare arrivando in ufficio prima di tutti. Chi si affida a te è più sicuro che con il consulente dell'assicurazione.

5. Sagittario

Mercurio ti zittisce, ma tu hai i muscoli e soprattutto un esercito di ormoni addestratissimi dalla tua, quindi non ti annoierai di certo. E non farai annoiare chi hai di fronte. Nulla ti spaventa, e anche se ti chiedessero proprio adesso dire qualcosa di intelligente, sorridi e sfodera tutto il fascino di cui le stelle ti dotano e vedrai che nessuno ci farà caso anche dicessi cavolate.

4. Bilancia

In questi giorni ci conquisti tutti anche solo leggendo i disclaimer della compagnia aerea prima di acquistare il biglietto. Basta averti di fronte per chiedersi come mai non ti stiamo già baciando abbondantemente. Tu riesci a restare calma anche nella chat del regalo alle maestre e hai un amplomb perfetto persino per il servizio smarrimento bagagli.

3. Ariete

L'amore si appoggia su di te come un'ape alla sua margherita, e diciamo che non avrà alcuna intenzione di condividerti con nessun altro. Tu hai lo sguardo malandrino di chi sa di essere desiderata come l'aria condizionata quando ci sono 40 gradi. Insomma, questa estate si sta facendo sempre più bollente e a te piace parecchio.

2. Leone

Ti si brama come l'antizanzare ad un concerto all'aperto Leone e tu approfitterai di certo di questa situazione. Ma fai benissimo eh, sia chiaro. Anzi, non solo ti senti una rock star ma in questi giorni sei anche prontissimo per uno stage diving e per un bagno di folla che manco Rihanna al Super Bowl. Anche tu riempiresti gli stadi di ammiratori.

1. Gemelli

Con Mercurio nel tuo segno zodiacale sarai cosi simpatico che quasi quasi il ristoratore ti farà lo sconto senza nemmeno bisogno che tu lo chieda! Hai la battuta sempre pronta e lo spirito sveglio di chi risolve ogni situazione senza nemmeno farsi prendere dal panico. È chiaro che così ci fai innamorare tutti!