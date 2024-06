video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 17 al 23 giugno 2024: Cancro e Pesci zuccherosi In questa classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 17 al 23 giugno 2024 vediamo il ritorno in prima fila dei segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scorpione, soprattutto se si parla d’amore! Ecco le previsioni e l’oroscopo della fortuna segno per segno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2024, trionfano i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione). Infatti, c'è un po' di pace nel cielo grazie a Venere e Mercurio che entrano nel segno d'acqua del Cancro. Per carità questo segno è carico di emozioni fortissime e turbolente, ma comunque più sensibile e pacato dei Gemelli dal quale i pianeti sono appena usciti. C'è pero il 22 una Luna piena in Capricorno, la prima di due consecutive, dato che questa avviene a 1 grado e la prossima a 29 gradi. È una Luna piena che ci vuole indipendenti e lucidi in quello che proviamo, scrivendolo nero su bianco e ponendoci degli obiettivi.

12. Ariete

I baci si tengono lontani da te come i bagnanti dalle meduse. Addirittura scappano impauriti. Sarà che hai lo sguardo che rassicura come un cartello di pericolo e anche la stessa apertura al dialogo e alla conversazione. Sarà meglio rimandare il confronto alla settimana prossima.

11. Capricorno

Avrai gli stessi modi bruschi del bagnino col fischietto quando c'è la bandiera rossa. Intransigente soprattutto con quelli che si sentono coraggiosi e impavidi. A sberle proprio li prenderesti tutti. L'unico ad avere la testa sulle spalle qui sembri essere tu, che infatti non hai alcuna voglia di scherzare.

10. Bilancia

E' stato bello, ma adesso il pianeta dell'amore ti volta le spalle e tu ti senti come se l'amica del cuore ti avesse mollato sullo scoglio da sola per andare via con un tizio carino appena conosciuto. Non te lo meriti proprio. Hai la sindrome da abbandono e un sacco di voglia di gelato per compensare.

9. Acquario

Rimetti i remi in barca e la coda tra le gambe che non ti senti più quel fico che schizza i bagnanti sulla moto d'acqua che eri fino a qualche giorno fa. Ma si sa, i pianeti girano. Anzi adesso ti girano anche le scatole piuttosto facilmente per colpa di Marte che ti rende impaziente e anche un po' bulletto.

8. Leone

Niente Leoncino, questa è la settimana nella quale sbocciano le paranoie come gli ombrellini nei succhi di frutta al bar d'estate. La sicurrezza in te stesso ti abbandona subito come il deodorante quando fuori ci sono 40 gradi. Anzi, sarai così sensibile che potresti metterti a piangere anche se qualcuno dovesse suonarti per strada, ma col campanello della bici proprio.

7. Sagittario

E anche Venere e Mercurio opposti ce li siamo levati dalle scatole! Quindi questa settimana ti godi anche le giornate noiose, quelle in cui ti senti ignorato dai pianeti, dagli amici e persino dalle rotture. Però, dato che ne hai accumulate parecchio, adesso anche un po' di sana routine la vivi benissimo. Addirittura già dal lunedì sera programmerai il weekend con la tua dolce metà, anche se il programma fosse solo pizza e cinema.

6. Scorpione

Nonostante sia la stagione degli amori, a te qualsiasi sconceria ti farebbe arrossire. Tu che di solito non hai alcun pudore! Insomma Scorpionaccio questa settimana sarai tutto frasi dolci e puntini sulle i a forma di cuoricino. Il partner resterà stupito e perplesso da questa dolcezza traboccante, tanto che si chiederà spesso che richiesta potrebbe arrivare in cambio.

5. Pesci

Per fortuna tu oramai sei saggio, quindi quando vivi qualcosa che ti rattrista come nei giorni scorsi ne fai materiale di studio sociologico e, non appena i pianeti riprendono a volerti bene (come adesso) metti tutto in pratica come nei manuali di gratitudine e nelle sedute di psicoterapia. Insomma tutto questo per dirti che sei ancora felice ma per di più con la consapevolezza di un monaco tibetano.

4. Vergine

Fermi tutti! Manco avessi bevuto una pozione d'amore scambiandola per un cocktail estivo, in questa settimana ci diventi adorabile, dolce, gentile, premurosa anche quando hai caldo e con un sacco di voglia di attaccare bottone anche con i turisti che ti chiedono solo indicazioni stradali. Evaporata in un attimo tutta l'insofferenza dei giorni scorsi. Miracolosa questa pozione.

3. Gemelli

Sei qua un po' più per raccomandazione che non per meritocrazia Gemellone eh!! Ma si sa che l'astrologa ti è affezionata! Comunque sono sicura che, nonostante i pianeti ti lascino lì come il bicchiere di gin tonic vuoto, si ricorderanno di te e tu di loro e gli effetti della tua "sbronza emotiva" non si dilegueranno tanto facilmente.

2. Toro

Come ti piace Torone questa sensazione di avere la settimana perfettamente apparecchiata senza possibilità di sorprese, come se fossi in vacanza in un villaggio 5 stelle con l'all inclusive già bonificato. Adesso devi solo goderti la vita e sono sicura che non lascerai nulla di intentato.

1. Cancro

Ti senti davvero la perfezione assoluta come la Venere del Botticelli o come l'Amore e Psiche del Canova. Anche davanti a te ci prende la sindrome di Stendhal o almeno un po' di senso di invidia. Sana eh, s'intende! D'altronde nemmeno se ti guardiamo con il microscopio possiamo trovarti difetti, ne' dentro ne' fuori.