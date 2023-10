Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023: occhio a Leone e Acquario Nella classifica dei segni fortunati per la settimana che va dal 30 ottobre al 5 novembre 2023, la settimana di Halloween, trionfano ancora i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione), dato che Marte, Mercurio e il Sole sono ancora nel segno dello Scorpione! Saranno i più sensibili per queste giornate di introspezione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alla classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana di Halloween, che va dal 30 ottobre al 5 novembre 2023, arriviamo dalla Luna piena con eclissi del 28 ottobre che ci ha messi tutti in subbuglio. Marte, insieme a Mercurio in Scorpione, ci calano proprio in un'atmosfera da Transilvania. In compenso, i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) trovano nella passione un buon modo per sfogare ogni eventuale nervosismo. Se sentiremo delle urla (arrabbiate) probabilmente non saranno le loro.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, quella di Halloween: il Leone è il segno più sfortunato, mentre il Cancro sale in vetta alla classifica.

12. Leone

Sei pericoloso, come il Conte Dracula quando delle vergini dal collo bianchissimo gli girano intorno. Tutta colpa di Marte e Giove che ti rendono inaffidabile. Anzi, ad essere affilate saranno anche le tue parole, e non solo i canini, quindi sarà bene contare fino a mille (anni) prima di aprire bocca, se non vuoi mietere vittime.

Leggi anche L'oroscopo del 25 ottobre

11. Acquario

Se per Halloween decidessi di partecipare ad una cena con delitto ti offriresti volontario per fare il colpevole, anche solo per il gusto di dare una (finta) botta in testa a qualcuno. Marte continua a farti venire un sacco di voglia di sfogare le tue tensioni, senza badare troppo alle buone maniere.

10. Toro

Questa è proprio la settimana perfetta per i ritrovi con le amiche streghette, per lanciare maledizioni e incantesimi a tutti quelli finiti sulla tua lista nera. Prenditi del tempo dato che, conoscendo la tua diplomazia, ultimamente, credo siamo parecchi. Inutile dire che vi divertirete tantissimo!

9. Gemelli

Per colpa di Venere a sfavore, l'amore cigola come le catene dei fantasmi nei castelli infestati. Inutile dire che preferisci startene per i fatti tuoi (o coi tuoi amici fantasmi), e per chiunque sarà davvero difficile abbracciarti stretto stretto, perché da sotto quel lenzuolino bianco scappi via in un baleno.

8. Sagittario

Per colpa di Venere ancora a sfavore anche per te, ti sentirai bello e attraente come Jack O'Lantern, la zucca intagliata che dall'antichità si usa per tenere lontani gli spiriti. Anche tu ti senti come solo soletto, abbandonato fuori dalla finestra, e sembra che nessuno si accorga nemmeno quando ti si spegne quel lumicino di buonumore. Che poi è abbastanza in fretta, dato che il tuo cuoricino è piuttosto freddo.

7. Pesci

Entri facilmente nel mood "scherzetto" Pesciolone, perché essere fastidioso ti fa quasi piacere. Anzi, ne approfitterai per mettere ragni finti nei bicchieri di chi ti sta antipatico, e se se la prendesse lo faresti passare persino per permaloso. In fondo é Halloween! Puoi sguinzagliare la tua voglia di essere perfido…

6. Ariete

Te ne stai sereno, come un ragno nella sua ragnatela quando a nessuno viene voglia di fare le pulizie! Tutto merito dei pianeti che ti lasciano in pace, e tu quasi adori qualche momento di autunnale solitudine, tutto concentrato sulla raccolta delle castagne e la tisana fumante. Così mi piaci: in pace con te stesso!

5. Bilancia

Ti senti comodo come Zio Fester quando dorme nel sarcofago, Bilancia. E che nessuno si azzardi a rompere le scatole e rovinare questa idilliaca situazione per cui va tutto benissimo e tu hai un sorriso sincero anche se contrasta con Halloween! Anzi, sei persino buona come un intero cestino pieno di dolcetti!

4. Capricorno

Sei stiloso come Mercoledì Addams alla festa da ballo: pare proprio che tutti vogliano assomigliarti. Ovviamente, tutta questa attenzione ti fa un sacco piacere, ma mantieni un certo amplomb da vera dark lady, perché va bene piacere e piacerti (tanto in questi giorni) ma resti pur sempre un segno zodiacale tutto d'un pezzo. I bacini li darai solo di nascosto!

3. Vergine

Per te Halloween quest'anno sarà solo dolcetti e caramelle, da distribuire insieme ad un sacco di baci alle persone che hai intorno. Perché, diciamocelo, che ti senti stranamente buonissima, dolce, molto accogliente e con un sacco di voglia di gesti zuccherosi, incurante delle raccomandazioni del dentista. Direi che dobbiamo approfittare di questo tuo umore raggiante e mieloso.

2. Scorpione

Se c'è proprio un personaggio nel quale ti immedesimi, questa settimana anche più del solito è la streghetta, tanto che parcheggerai la scopa nella rastrelliera per le biciclette e ti chiuderai in cucina per preparare pozioni d'amore da spargere a pioggia tutto intorno a te. Una strega buona, quindi: togli il malocchio e fai venire a tutti la voglia di baci.

1. Cancro

Saresti sexy anche travestito da scheletro messicano, Cancretto! Marte, Venere e anche tutti gli altri pianeti insieme fanno il tifo per te, come se ci fosse la gara di corsa sulla scopa e loro fossero la curva sud! Quindi dacci dentro con tutto quello che ti viene in mente di fare… E che viene sicuramente meglio al buio.