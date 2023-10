Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 16 al 22 ottobre 2023: Scorpione e Capricorno tornano hot La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 16 al 22 ottobre 2023 e l’oroscopo per tutti i segni: sulla cresta dell’onda ci sono i segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) che non mostreranno la loro rinomata sensibilità, ma piuttosto un lato molto più hot.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana, che va dal 16 al 22 ottobre 2023, ci saranno grandi novità. Dopo Venere che è entrata in Vergine (il 9 ottobre) anche Marte si stanzia definitivamente in Scorpione. Quindi a recuperare la sensualità e la determinazione saranno i segni d’acqua, dunque Pesci, Cancro e Scorpione, ma anche Vergine e Capricorno. Saranno questi i segni che non vedranno l‘ora di compiere prodezze sotto le coperte.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Questa settimana nella classifica dei segni più fortunati i Gemelli saranno all'ultimo posto, mentre sale in vetta la Vergine.

12. Gemelli

Niente Gemelli, ti resta solo Mercurio a favore, e tu sogni solo di essere rinchiuso in una biblioteca in cui sia assolutamente proibita qualsiasi parola. Hai bisogno di solitudine e meditazione, come un monaco certosino che passa i pomeriggi a veder fermentare la birra.

Leggi anche L'oroscopo del 10 ottobre 2023

11. Sagittario

A chiunque cercasse di concupirti con qualcosa di piacevole, da una serata di coccole ad una festa in discoteca, tu rispondi sempre che hai un Saturno contro del quale occuparti, e preferisci non essere distratto. È una scusa, ovviamente, perché in realtà non hai alcuna voglia di dedicarti ai fatti degli altri e anche l’amore, in realtà ti infastidisce un pochetto.

10. Toro

Avrai la stessa passione di un frullatore elettrico Torone, ma molta molta più dolcezza. Anzi, il problema é proprio questo: l’amore per te é contemplazione, idealizzazione e pensiero d’amore ma poi, quando te lo trovi di fronte, non sai proprio che fartene. Un rapporto epistolare in buon italiano e con qualche cuoricino ti soddisfa a pieno!

9. Acquario

Per fortuna hai altro a cui pensare Acquario, perché probabilmente i tuoi rapporti sentimentali saranno insipidi come il tofu sott’olio. Il bello é che questa temporanea assenza di emozioni ti lascia un sacco di memoria e tempo a disposizione per occuparti del tuo intelletto!

8. Leone

Sembra un domino delle tue emozioni questa settimana. Hai presente quando dai un colpetto ad una delle tesserine e parte un’inarrestabile crollo a catena?? Ecco, tu ti senti così, e adesso vorresti solo piantare i piedi e metterti a piangere, come fanno i bambini quando non vogliono più camminare ma mancano ancora due km alla macchina.

7. Pesci

Sei tutto mutande infuocate e passione sfrenata, Pesciolone. Chi si ricorda di te come di uno che ha bisogno di tutto un arzigogolato percorso romantico prima di approdare al "dunque" é bene che cambi subito idea. Tu vuoi tutto e subito, e se possibile il partner già nudo.

6. Ariete

Per fortuna ricomincia a fiorire il desiderio nel tuo cuoricino che, credimi Ariete, mi stavo quasi preoccupando. Tu che trovi scuse banali come il mal di testa per non fornicare sei davvero una rarità, come un lupo albino. Però ora vuoi ricominciare gli approcci con calma, e non ci pensi nemmeno di darti da fare tra chat, inviti, tutto quello che ti richiede di apparire brillante e coinvolgente.

5. Bilancia

Resti la più secchiona dello Zodiaco, anche se preferivi forse la scorsa settimana, quando eri quella con la scollatura più audace, ma va bene lo stesso. Marte ti ha abbandonato, ma ti ha lasciato Mercurio nel segno, e chiacchierare con te è come fare una seduta psicologica gratuita e nel relax di una birreria. Sembri programmata per rimettere a posto pensieri e idee, come le influencer dell'ordine sui social.

4. Capricorno

Che bello quando te ne freghi di dire cose intelligenti, perché sei troppo impegnato a pensare a come ti vestirai la sera per uscire con la tua dolce metà. Frivolo così non ti si vedeva da tempo, ma sembra proprio che la cosa piaccia a tutti (e anche a te)! Sei di quelli che prendono l'iniziativa, ma facendo di tutto per assecondare i desideri di chi hanno di fronte.

3. Cancro

Sei come la spa di lusso dei fidanzati Cancro, il sogno di tutt* noi! Sei capace nel giro di pochi minuti di dare degli abbracci da curandera messicana centenaria e saggia, e poco dopo travolgere di passione. Vicino a te ci gonfiamo d'amore e rischiamo anche di andare in overdose da baci. Occhio, però, che ci stai abituando benissimo e poi ti tocca mantenere questi altissimi standard.

2. Scorpione

Il tuo desiderio (erotico) cresce come un panetto di lievito madre, senza nemmeno bisogno di nutrirlo! Il bello é che ti si ama ardentemente, come il glutine che non fa ingrassare (se esiste). Le tue energie sono contagiose e ci basta starti vicino per sentirci invincibili. Tutto merito della tua dose di Marte, che in questi giorni sarà nettamente superiore alla media stagionale.

1. Vergine

Prendi la vita come un bambino nel parco giochi delle bolle di sapone: alla leggerissima, finalmente, e con la voglia di fare più casino possibile… Che tanto ci sono le pulizie incluse. Festaiola così, cara Vergine, non ti si vedeva da mai praticamente!