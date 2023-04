Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 10 al 16 aprile 2023: Venere entra in Gemelli Ecco la classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 10 al 16 aprile 2023. A far avanzare in classifica i segni d’aria c’è Venere, che passa nel segno dei Gemelli. Flirtare sarà uno sport nazionale.

Nella classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va dal 10 al 16 aprile 2023, a cambiare le sorti sarà Venere, che entra nel segno dei Gemelli. L'amore si farà molto ma molto giocoso. Bando alle coccole e ai baci modello piccioni che tubano, qui ci si dedica al piacere come procioni in amore.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

In questa settimana il flirt diventa sport nazionale, soprattutto per i segni d'aria. Il segno fortunato sarà proprio l'Acquario mentre il più sfortunato lo Scorpione.

12. Capricorno

Sei simpatico come il temporale quando hai appena fatto la messa in piega: non c'è proprio nulla da ridere con te, Capricorno. Anzi, non vedi l'ora di riprendere chi ti sta intorno anche solo se avesse messo male le virgole, ma parlando proprio. Non stupirti se preferiremo persino andare alla riunione condominiale piuttosto che uscire con te.

11. Sagittario

Hai come l'impressione di aver lasciato queste ultime posizioni della classifica da troppo poco tempo. In effetti è cosi ma adesso praticamente sarà una toccata e fuga, giuro. Solo colpa di Venere a sfavorissimo che ti rende dolce come l'acqua e limone alla quale ti sottoponi la mattina appena sveglio, sperando ancora nella magia dell'accelerazione del metabolismo.

10. Pesci

Venere arriva ad infrangere i tuoi sogni d'amore come quando, dopo un paio d'ore che fantastichi sulla love story tra te e il tizio al bancone del bar, si presenta la fidanzata. Ecco, diciamo che le parole dolci in questi giorni non saranno proprio in cima al tuo vocabolario. In compenso le tue prede resteranno molto soddisfatte sotto alle coperte.

9. Bilancia

Resti poco socievole ma almeno molto ben vestita. Che comunque, conoscendoti, è ben piu importante. Anzi, quanto ti piace essere cattivissima ma con un tacco 12 che non può che essere invidiatissimo. Anche da chi subisce i tuoi capricci. La vita è una questione di priorità e la tua adesso è la manicure.

8. Ariete

Sbadigli come un trichecone sonnolento ed è bene che nessuno ti affidi compiti di primaria importanza. Non che tu sia inaffidabile, sia chiaro, ma le poche energie che hai le utilizzi tutte dalle 19 in poi e ancora meglio se in un posto con la musica alta e l'open bar.

7. Vergine

Non vorrai certo esagerare con la dolcezza, Verginona. Sei mica una fetta di sacher con la panna montata! Usi la tecnica del bastone e la carota e questa è la settimana del bastone. Ahimè. In compenso con la carota sei fortissimo, nel senso che quando (stranament)e qualcuno ti va a genio per lui faresti davvero di tutto. E senza nemmeno farti pregare.

6. Leone

L'amore torna ad essere di tuo interesse anche se sono ancora lontani i ricordi di capriole nel letto e completini intimi volanti. Il difficile in questa settimana sarà piuttosto far capire all'oggetto del tuo desiderio che desideri proprio lui. Quanto a dialettica siamo davvero in difficoltà e tutto quello che credi sia chiarissimo in realtà è peggio di un geroglifico egizio.

5. Toro

Non si può sempre avere tutto, caro Toro, e questa settimana a te tocca l'intelligenza. Direi che non c'è da lamentarsi ma poteva anche andare meglio. Conoscendoti, smetterai di parlare soltanto per deglutire, starnutire e qualche volta dormire. Per il resto stare insieme a te è come tenere la radio accesa H 24 e non dover nemmeno comporre il numero di telefono per poter partecipare al dibattito.

4. Scorpione

Rieccoti qua, splendente come l'automobile dopo i rulli dell'autolavaggio e anche due gettoni di aspirapolvere automatica. Basta una Venere che torna a favore e tu scendi in pista col vestito dalla festa. Mercurio continua ad essere in opposizione per cui è sempre consigliabile parlare il meno possibile… Ma so benissimo che tu conosci linguaggi universali.

3. Gemelli

Venere è approdata nel tuo segno zodiacale come la Cristoforetti sulla Luna e tu sei decisamente pronto a farti applaudire ma vestito molto meglio di lei. Hai bisogno d'amore, quello di chi ti abbraccia forte fino a farti mancare il respiro. Sono sicura che se non è già lì nell'altra metà del divano ad aspettarti sarà davvero questione di pochissimo perché ti citofoni come il ragazzo della pizza.

2. Cancro

Venere cambia posizione ma tu resti appiccicato al tuo Marte come al posto in prima fila al concerto del tuo idolo che non baratteresti nemmeno con 1 milione di euro. Anzi, quest'aria un po' più malinconica e pensierosa ti rende addirittura più sexy: si sa che i secchioni e gli empatici sono i nuovi capitani della squadra di football, nel nostro immaginario erotico. Hai praticamente anche delle cheerleader tutte per te.

1. Acquario

Sei facile come la retromarcia con la telecamera e come le parole crociate facilitate. Con te non si può che stare benissimo, come a bordo piscina con un cocktail in mano. Tutto merito di Venere che è tornata a favore e ti rende assolutamente irresistibile ma meno consapevole di prima di esserlo. Quindi anche più simpatico.