Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024: Toro e Capricorno bellissimi Eccoci alla classifica dei segni più fortunati della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024: l'oroscopo sarà meraviglioso per i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno). Si godono ancora Marte, Mercurio e anche Venere tutti a favore. Insieme a Giove e Urano, s'intende!

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024, sarà meravigliosa per i segni di terra! È l'ultima settimana infatti con tutti i pianeti veloci nel segno del Capricorno che vanno d'accordo con Giove (che sta in Toro), Urano (in Toro pure lui) e Nettuno (in Pesci). Un po' di armonia. Forse!

12. Bilancia

Non ti senti apprezzata come meriteresti e la cosa ti scoccia parecchio, tanto che manterrai per tutta la settimana il muso lungo e lo sguardo basso. E diciamo che hai l'allarme inserito contro chiunque voglia invadere la tua privacy anche solo salutandoti affettuosamente. Che di affetto proprio non ne vuoi sentir parlare, ok??

11. Ariete

I vaffa ti saltano sulla punta della lingua, come le bollicine della Coca Cola fredda ghiacciata. Ti vanno pure su per il naso. E si sa che tu non sei bravissimo a trattenerti, soprattutto quando hai i nervi tesi e le palle girate, come questa settimana. Conta fino a centomila prima di aprire bocca che magari ti calmi.

10. Cancro

Sei abbacchiato come chi ha fatto un autogol, inconsolabile proprio. Il fatto è che non hai alcuna intenzione di concederti nemmeno un premio di consolazione, una coccola salva umore. Niente: pessimismo, rassegnazione e anche privazione massima. Insomma stare insieme a te non sarà proprio una festa in questi giorni.

9. Sagittario

Sei finito qua solo perché non c'era posto più su ma diciamo che ti meriti almeno uno sconto di pena. Hai solo come una clessidra nel cervello che ti ricorda che cosa non sei ancora riuscito a fare ma forse (e dico forse) dovresti sforzarti di concentrarti anche sulle cose belle. Fatti fare dagli amici un elenco di pregi e successi che da qualche parte ci sono eccome.

8. Gemelli

Ti senti un po' abbandonato alla tua sorte, alle tue sventure e ai tuoi pensieri profondi. Un po' come l'amico dimenticato in discoteca che si ritrova solo soletto nel parcheggio a notte fonda. I pianeti non ti supportano adesso ma vogliono vedere che cosa sai fare da solo, come te la caverai. E tu puoi tirare fuori l'asso dalla manica.

7. Acquario

Sei tutto racchiuso in te stesso e nelle tue emozioni come un riccio quando sente avvicinarsi un cucciolo di pastore tedesco con tanta voglia di giocare. Non hai nemmeno voglia di rispondere agli amici che ti chiedono come stai e che sarebbero pronti a serate di calore e incoraggiamento. No, tu vuoi stare in silenzio come un monaco certosino nel suo convento. E fai benissimo!

6. Leone

I pianeti in Capricorno ti rassicurano: ti senti compreso anche se non proprio tecnicamente supportato. Ma giochi nel tuo, insomma. Certo, hai sempre la sensazione di essere sotto controllo e di dover fare il bravo, manco fossi in castigo. Colpa di Giove che ti toglie quella leggerezza nel pensare e nell'agire. Ma a fare lo scolaretto diligente ti ci impegni e anche parecchio.

5. Scorpione

Non sopporti proprio chi non si dà da fare, Scorpione: fosse per te si dormirebbe poche ore per notte e per il resto si farebbero andare le mani e soprattutto il cervello. Meglio se contemporaneamente che si ottimizza pure. Per fortuna trovi anche il tempo per l'amore e, diciamocelo, per il sesso: che anche in questo campo adori essere performante e attivo.

4. Pesci

Sembri avere un gps impostato da un ingegnere stradale ma impiantato nel tuo cervello: hai le idee chiarissime e soprattutto, un po' come una guida alpina, ti orienti anche in strade che non hai mai visto. Certo, i sentimenti sono sempre la tua bussola preferita ma questa volta non starai a guardarli come fosse un quadro del Caravaggio, ne segui l'odore come un segugio col tartufo.

3. Vergine

Ti senti fiera di te e anche perfettamente in linea come l'etoile del balletto e piroetti felice, spensierata, addirittura leggiadra anche solo per andare dalla scrivania al bagno dell'ufficio. Con tanto di plie alla stampante. Insomma la vita la prendi così bene in questi giorni che nulla potrà turbarti e anzi intorno sembri avere proprio una nuvola rosa.

2. Capricorno

L'amore ti circonda come se tu fossi sant'Agata e i tuoi fans i catanesi per le strade della città. Non devi nemmeno fare lo sforzo di parlare e ogni tuo desiderio sarà immediatamente soddisfatto. Ti basta un gesto con la testa o un battito di occhioni per essere subito ubbidito e pure con grande piacere. Chi ti ha non vede l'ora di poterti esibire come sul carretto!

1. Toro

Scendi dal letto ogni mattina come la Pausini che sale sul palco del suo concerto: senti addirittura la folla che ti acclama, che sa a memoria le tue frasi e ti applaude anche solo se ti lavi i denti senza sporcare il pigiama di dentifricio. Insomma Toro direi che non hai bisogno di altri supporter perché quelli che ti servono sono già tutti nel tuo cervello, gasatissimi!