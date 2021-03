Ciao a tutti e bentornati alla classifica dei segni fortunati della settimana da lunedì 8 a domenica 14 marzo. Mercurio sta per l'ultima settimana nel segno dell'Acquario dove ha sostato molto tempo (è stato anche retrogrado) e da dove ci ha graziati di una dose di ingegnosità mica da ridere, utilissima soprattutto di questi tempi di cambiamento. Venere, pianeta dell'amore, resta nel segno dei Pesci e ci piace così perché aumenta sensibilità e romanticismo, infine Marte da questa settimana si stanzia ufficialmente in Gemelli portando vivacità sia nel flirt che nelle azioni.

Prima di iniziare a leggere la classifica dei segni fortunati della settimana vi ricordo che il 13 di marzo assisteremo all'ultima Luna nuova di questo anno astrologico (l'anno astrologico infatti inizia quando il Sole entra al grado zero dell'Ariete, ovvero il prossimo 20 marzo). La Luna nuova del 13 marzo vedrà Sole e Luna incontrarsi al 23° grado del segno zodiacale dei Pesci.

12.Vergine

Ti senti sexy Verginella come quando sei alla spa e giri con le ciabatte, l'accappatoio, la bava di lumaca sul viso e la cuffia per i capelli. La differenza è che tu nemmeno sei alla spa, quindi purtroppo rosichi, per di più. Con Venere e Marte entrambi a tuo sfavore (succede anche ai migliori!) sarà già tanto se l'accappatoio non lo userai anche la mattina per andare in ufficio.

11.Sagittario

Sarà facilissimo che in questi giorni escano dalla tua boccuccia di rosa delle parole decisamente poco gentili, fuori luogo, addirittura delle gaffes. Il fatto è che per lo più saranno assolutamente volontarie e non ti rimangerai nemmeno mezza frase e nemmeno sotto tortura. Ci tieni proprio ad essere antipatico! (E ci riuscirai).

10.Toro

La situazione migliora addirittura rispetto alla settimana scorsa perché se è vero che non sarai più quel manzo da competizione che alza il tasso di svenimenti ad ogni suo spostamento, in compenso ti tornerà la voglia di voler bene a te stessa e agli altri. Inizi fin da subito con il riempire frigo e dispensa di cibi che siano anche delle coccole per tutta la famiglia.

9.Leone

Se sei sopravvissuto alle settimane appena trascorse adesso puoi decisamente tirare un sospiro di sollievo. Anzi avrai tempo per metterti a tavolino con te stesso e studiare più di una attività da mettere in atto contemporaneamente per cercare di rimediare all'insofferenza che hai dimostrato fino a qualche giorno fa senza mezze misure . Fossi in te, Leoncino, mi concentrerei per prima cosa sul capo e sul partner, e poi tutti gli altri a ruota.

8.Ariete

Il tuo bello questa settimana non sarà tanto il coraggio, né la passione, e nemmeno la follia di buttarti in nuove avventure senza aver consultato l'agenda ma, più che altro, sarà quel nuovo tocco di malinconia che ti porta ad immedesimarti anche nelle sofferenze della valletta di Sanremo col tacco 12 per più di otto ore di seguito. Questo tuo lato romantico ci piace parecchio.

7. Capricorno

Sarai così dolce in questi giorni che ogni volta che ti verrà spontaneo dare un ordine a qualcuno, subito dopo lo rincorrerai per scusarti e anzi, per cercare di rimediare, dirai che lasci stare e che fai da solo. Come sempre sarebbe bene trovare una giusta via di mezzo ma non è che ti si possa chiedere proprio di essere perfetto, quindi ci accontentiamo di questo nuovo e spettacolare buonumore che si è impossessato di te.

6.Gemelli

Marte mette ufficialmente le tende nel tuo segno zodiacale come la suocera in salotto e tu in un battibaleno perdi ogni ombra di buone maniere. In compenso, c'è da dirlo, ricominci a flirtare con grande naturalezza anche con ragazzotti muscolosi che pensi (tra te e te) abbiano non più della metà dei tuoi anni. Nel tuo caso però il sex appeal darà del lungo a quello delle ragazzine con l'ombelico di fuori…

5.Scorpione

Hai presente quando nelle gare di barca a vela il vento cambia improvvisamente direzione? Ecco, sembra proprio che una cosa del genere sia successa a te ma che, senza nessun merito in proposito, ti trovi nella posizione giusta al momento giusto: in questa settimana sarai infatti dolce e sexy insieme tanto che dopo qualche ora passata in tua compagnia ci chiederemo dove stia la fregatura.

4.Pesci

E' strano vedervi così elettrici come questa settimana ma sapete che io sono favorevole al testare nuovi stati d’animo che ci distolgano per qualche tempo dalle abitudini. Per farla breve, sarete dolci ma svogliati, desiderosi di coccole ma pronti a sbraitare come aquile alla ceretta se le coccole non fossero esattamente come volete voi! Che caratterino…

3. Acquario

Caro amico mio, in questa settimana riprendi in mano (e metti in atto) il tuo noto decisionismo morbido: di quelli che non lasciano spiragli ma fingono il sorriso accomodante. Un po' paraculo e un po' genialoide ma in tutti i casi decisamente sveglio… In questi giorni più che mai!

2.Cancro

Urli di gioia e fai decisamente bene come la Pausini che batte almeno due record in una serata sola ai Golden Globe. Anche nel tuo caso non solo senti di esserti meritata un riconoscimento pubblico, ma sei anche fiera di poter sfoggiare una linea invidiabile e un vestito rosso Valentino che fa sfigurare persino il pigiama di Jodie Foster.

1.Bilancia

Nemmeno se mettessimo insieme il cervello di Kamala Harris, il fisico della Barbie (resistente agli anni e alla forza di gravità) e il sex appeal di Belen, riusciremmo ad ottenere la perfezione che tu raggiungi semplicemente con un assetto di pianeti a favore (e nemmeno particolarmente spudorato)… Sappi bilancia che la tua perfezione ci innervosisce ma facciamo finta di niente!