Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 9 al 15 ottobre 2023: Scorpione e Cancro di nuovo sexy Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal 9 al 15 ottobre 2023 c’è un ribaltone: Venere bacia i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) e Marte rende sexy i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione).

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 ottobre 2023, sarà stravolgente perché è una settimana ricchissima di novità astrologiche. Ci sarà la Luna nuova con eclissi di Sole anulare il 14 ottobre, ma soprattutto Marte che entra in Scorpione e Venere che entra in Vergine dopo più di 4 mesi di sosta in Leone.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Sagittario ancora in alto mare, mentre la Bilancia sale al primo posto.

12. Sagittario

L’amore ti saluta come i parenti dalla nave da crociera che parte e tu stai lì, sulla banchina solo soletto. Ti resta però la forza del pensiero con la quale puoi affrontare le domandone di Saturno contro. Chissà che allegria Sagittario. Per starti vicino tocca aprire una bottiglia di rosso.

11. Gemelli

La situazione si ribalta all’improvviso e tu ti ritrovi come a calciare i calci di rigore alla finale di campionato. Con una certa ansia insomma! L’amore é svanito cone il profumo di ragù dopo che hai lavato i piatti ma ti resta un intelletto da comico creativo che userai come la spada di Lady Oscar. Infilzi senza pietà.

10. Pesci

Il tuo cuoricino sembra raggrinzirsi in un attimo come una zucchina messa nella friggitrice ad aria! Ma per fortuna arriva anche Marte a renderti così bollente che diventi croccante e un po' bruciacchiato. Un piacere per intenditori insomma, di sicuro non per palati sensibili. Sei molto hot!

9. Ariete

Ritorna il sex appeal e tu tiri un sospiro di sollievo come quando la prof ha smesso di far girare il dito sul registro e ha chiamato qualcuno da interrogare e quel qualcuno non sei tu. Per fortuna, perché il cervello è come in slow motion ma in compenso baci, coccole e tutte quelle cose lì sono come le fan nella prima fila di un concerto: scatenati.

8. Acquario

Ti senti come il dipendente dello zoo al quale tocca il compito di lavare i denti all’orso bruno. Poteva andarti meglio diciamo. Ma facciamo che non ti lamenti perchè sei abituato a settimane difficili come camminare coi tacchi sui sampietrini in centro. Per fortuna se ci sono idee geniali in giro appordano tutte nel tuo cervello.

7. Toro

Come quando svanisce la magia e la carrozza torna ad essere zucca, ecco tu torni Toro ma la cosa non é detto che ci dispiaccia! Anzi! Torni dolce e pigro e finalmente la smetti con tutti quei programmi iper attivi che hai proposto nei giorni scorsi. Adesso divano e coccole che c’è da recuperare, ok??

6. Leone

Venere ti ha abbandonato e tu rimani lì come chi batte i piedi perchè contrariato, ma ovviamente non risolvi niente. Ti lascio qui però per questa settimana perché hai ancora tante riserve d’amore accumulato da utilizzare. Vedi di non scolartele tutte subito come la prima birra del venerdi sera, ok??

5. Capricorno

Per una volta sarai tu a proporre di uscire prima dall’ufficio perché all’aria aperta si pensa meglio. Anche se tu non hai intenzione di pensare ma di pomiciare o rilassarti prendendo un aperitivo! Insomma Capricorno sei irriconoscibile e anche indisciplinato ma ci piaci tantissimo.

4. Scorpione

Stranamente non c’e trucco e non c’e inganno, Scorpione: sei proprio tu che sorridi e che ti sfreghi le mani attendendo Marte che ti rende sensuale e godendoti Venere che ti vuole addirittura alla ricerca dell’amore. Non troverai più ogni scusa anche poco credibile per sfuggire a serate sociali e col partner.

3. Cancro

E chi se ne frega se in ufficio non seguirai la tabella di marcia e non performerai come ci si aspetterebbe da budget! Perché in compenso fai dei sorrisi che riempiono di vita come la finestra aperta vista mare. Anche tu ci fai frizzare il cuoricino come l'aria fresca del mattino.

2. Bilancia

Sei così credibile e affidabile che ti si segue senza battere ciglio Bilancia come si fa con le indicazioni sui bugiardini delle medicine: nessuno ti contraddice e tu spari consigli e verità come un farmacista al bancone.

1. Vergine

Arrivano Venere e Marte a favore e tu da che ci spiegavi tutto a che ci baci tutti. Anche qui con grande dedizione, consapevolezza e desiderio di perfezionismo: ci baci benissimo senza lasciare nemmeno un centimetro quadrato senza il suo bacio.