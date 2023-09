Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 settembre 2023: Mercurio aiuta Vergine e Capricorno Nella classifica dei segni più fortunati per l’oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 settembre 2023 abbiamo un Mercurio in Vergine (anche se retrogrado) che è ottimo per ricominciare. Soprattutto per i segni di terra! Leone il segno più fortunato per la prossima settimana.

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana, che va dal 4 al 10 settembre 2023, ci sono Giove e Mercurio che sono in trigono, cioè si sostengono a vicenda. La cosa avviene nei segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) che sono particolarmente bravi ad affrontare ogni nuovo inizio. Si sanno rimboccare le maniche, insomma. Quindi i pianeti aiuteranno tutti quelli che hanno voglia di mettere in gioco nuove idee e progetti. Fatevi sotto.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco quali saranno i segni più fortunati e i segni meno fortunati per la prossima settimana:

12. Capricorno

Sbuffi e fai i capricci anche la mattina per alzarti dal letto e strabuzzi gli occhi se il capo ti dà delle cose da fare. Ma come si permette? Niente Capricornone tu proprio vorresti essere come l'orso bruno nella sua caverna e ti basterebbe la tv satellitare e una connessione wifi. Ma mica per telefonare agli amici, eh. Sia mai. Tu hai fin troppe idee e stimoli intellettuali di tuo e al massimo le condividi con lo spazzolino da denti che è sempre d'accordo.

11. Cancro

Al primo che ti dà una scadenza lo sbrani. Perché tu sei stanco dopo le scorse settimane passate a voler bene a tutti e a cercare di far star bene tutti manco fossi stato il direttore di un hotel a 5 stelle alle prese con i capricci dei clienti. Adesso vuoi solo qualcuno che ti massaggi i piedi, cosa che ti permette di pensare meglio. Perché il cervello funziona ancora veloce come il bar dell'autogrill nei weekend di rientro.

10. Scorpione

Ti senti un po' solo Scorpione e la cosa potrebbe stupire chi ti crede un duro. E invece questa è la settimana in cui vorresti farti adottare come un gatto spelacchiato al gattile ma non hai abbastanza voglia di fare gli occhi dolci e miagolare saltando in braccio al primo che passa. Vorresti le coccole sulla fiducia, così a scatola chiusa. Prova a convincerci che la lingua di certo non ti manca.

9. Ariete

E' un attimo che scatti come l'apertura di una macchina quando si schiaccia il bottoncino col lucchetto aperto sulla chiave. Parti con tutte le migliori intenzioni di voler continuare nel flusso di amore cosmico estivo ma scivoli facilmente in qualche maledizione e improperio, tanto che avremo l'impressione che un essere diabolico si sia impossessato di te. Respira e mantieni la calma.

8. Pesci

I tuoi pensieri sono vaghi come le indicazioni stradali di uno che non è del posto. Hai l'impressione che il tuo cervello sia stato smarrito come un bagaglio dalla compagnia aerea e nessuno sa dove sia andato. Forse in Perù o forse in Australia. In tutti i casi molto lontano da te e pare che nessuno ti proponga nemmeno un rimborso. Insomma devi cavartela con la scarsa capacità che hai di comunicare.

7. Acquario

L'amore resta fastidioso come le punture di zanzara sulle dita dei piedi ma tu in compenso rivedi decisamente la tua disponibilità a qualsiasi genere di contatto fisico. Soprattutto nudo. Insomma diciamo che si chiude un occhio ma devi riuscire a farti perdonare da chi hai ignorato alla grande di recente. Prova qualcosa di appariscente che ti viene bene. Tipo uno striscione.

6. Toro

Nei sentimenti sei ancora selettivo, praticamente c'è un test di ingresso che manco per entrare a medicina. Tutta colpa di Venere ancora a sfavore che ti ha chiuso il cuoricino. C'è persino della ruggine se si guarda bene. In compenso ti dedichi all'intelletto come un prof illustrissimo e ti senti seduto in cattedra in ogni argomento. Inutile cercare di discutere con te che hai ragione anche se non hai capito l'argomento.

5. Gemelli

Diciamo che sei più fisico che intellettuale ma la cosa non ci disturba piu di tanto.Aal massimo il capo potrebbe avere cose da ridire ma puoi sempre promettergli che conquisterai nuovi clienti solo con la forza dello sguardo (e dei muscoli) e in effetti sarà cosi. Hai così tanta voglia di divertirti che organizzi back to work party che ti mettono subito al primo posto nella classifica per il collega dell'anno.

4. Sagittario

Il fatto di dimenticarti tutti gli appuntamenti di lavoro forse è fatto apposta, vero Sagittario? Non ti entra proprio in testa che devi ricominciare a guardare il calendario tutte le mattine. Il tuo cervello è rimasto al bar della spiaggia dove sapevi che giorno fosse solo per controllare che cosa prevedeva il calendario di attività del villaggio turistico. Però diciamo che questa leggerezza ti piace parecchio.

3. Vergine

Sei organizzatissima nonostante Mercurio sia retrogrado e questo rallenti un po' la comunicazione. Come quando parli in differita in video call con poca connessione. Hai la stabilità di un maestro di tai-chi e anche la stessa delicatezza nel dire quello che pensi. Sappi che è apprezzatissima dopo un'estate nella quale i tuoi pensieri anche di disappunto ti si leggevano negli occhi manco fossero degli schermi del cellulare.

2. Bilancia

Ti senti come la domatrice di leoni del circo. Sexy, se possibile anche strizzata in costumini di paillettes ma soprattutto comandi tu e non c'è nemmeno bisogno di dirlo perchè si vede. Eccome. Anzi ogni tanto dai anche una scudisciata di frustino ma sempre col sorriso quindi non ci fai paura, solamente risulti irresistibile. Nessuno oserà mettertisi davanti se non specificamente chiamato all'ordine.

1. Leone

Venere non ti molla e da questa settimana non è nemmeno piàù retrograda, quindi diciamo che dopo aver pensato e ripensato profondamente come un rabdomante dei sentimenti adesso finalmente sai dove andare e chi baciare. O chi non baciare più, ma sempre con una alto grado di felicità. Insomma anche questa storia che si torna al lavoro la prendi bene.