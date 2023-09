Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 2 all’8 ottobre 2023: Acquario, Gemelli e Bilancia si riscattano La classifica dei segni più fortunati e l’oroscopo per la settimana dal 2 all’8 ottobre 2023 vede sempre innamorati e pazienti i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), ma nuovamente pronti intellettualmente i segni d’aria (Acquario, Gemelli e Bilancia), grazie a Mercurio che arriva a dare man forte.

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di questa settimana dal 2 all'8 ottobre 2023 trionfano intellettualmente i segni d'aria. Mercurio, infatti, la smette di stare in quel segno secchione della Vergine ed entra in Bilancia. Si fa più esteta e giusto, etico e sociale. Ma c'è un'altra piccola cosetta astrologica da segnalare ovvero Lilith che passa in Vergine. Lilith è il simbolo della femminilità che non scende a compromessi e in Vergine riscopre la sua forza. Segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) alla riscossa!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Ariete ancora in down, mentre Bilancia sale al primo posto.

12. Ariete

Non iniziare a lamentarti Ariete perché contro ogni convenzione delle classifiche ti dico subito che qua ti ci lascio solamente per questa settimana. Ma sarai davvero intrattabile pronto anche a lamentarti che la Coca Cola abbia troppe bollicine o che la cyclette in palestra bari togliendoti dei chilometri pedalati. Non sei credibile!

11. Cancro

Non riesci a darti pace dopo la Luna piena e pare che nella tua testolina le lamentele e le idee pessimiste scoppiettino come palloncini ad un gender reveal. Ne hai per tutti insomma, Cancro. Si sa che tu non sei un segno bravo a mantenere la calma quando le emozioni si fanno sentire. Quasi quasi rimpiangi la calma piatta.

10. Capricorno

E' un attimo che ti scappi via un "vaffa" come un calzino rosso nella lavatrice dei bianchi e che colori subito tutta la tua giornata di malintesi e nervosismi vari. E' che proprio ti sembra che l'equilibrio e la concentrazione si siano dileguati come le giornate di caldo afoso. Nemmeno l'ombra proprio.

9. Scorpione

Eh niente anche Mercurio si è tolto dalla tua protezione e tu sei rimasto quello con la pagliuzza corta in mano. Tieni duro, fidati di me. Il bello però è che questa settimana tutte le tue sfighe potrebbero tramutarsi in una struggente piece teatrale di quelle che fanno sold out peggio dei biglietti dei concerti a San Siro. Perché tutto sto dramma deve tramutarsi in qualcosa di creativamente grandioso, non c'è altra soluzione.

8. Toro

Vuoi goderti la vita ma pensi in fondo che a godersela da soli non si stia poi così male. La voglia di avere a che fare con le persone che ti circondano è ai suoi minimi storici e pur di non salutare un vicino di casa fai le scale a piedi. Tu, il re indiscusso della pigrizia, massimo sostenitore dell'ascensore come bene dell'umanità. Fai fatica anche a sganciarci un sorrisino di cortesia. Perché anche la cortesia se ne sta alla larga.

7. Vergine

Quanto ti dispiace per questo Mercurio che ti ha abbandonata. Ma non è nulla di personale Verginona, succede! Adesso il tuo cervello può finalmente riposarsi come se fosse in sauna dopo un triatlon da ironman! Insomma meritatissimo riposo e nessuno oserà disturbarti. Direi che hai lasciato pensieri, ordini e disposizioni per le prossime due generazioni, tu puoi dormire sonni tranqulli.

6. Pesci

Sembri tornato in te come uno che si risveglia da una sbronza. Diciamo che ci vorrà qualche giorno per riprendere in mano tutti quei progetti che hai mollato da un pezzo come un cantiere rimasto senza soldi. Soprattutto in amore però sei prontissimo a rimetterti il caschetto da ingegnere e a costruire veloce ed efficiente perché ti pare di aver perso fin troppo tempo. Vuoi tornare a fare le cose per bene soprattutto col partner. Bando alle ciance.

5. Acquario

Il tuo cervello fa scintille e credo che anche se i pianeti non sono proprio tutti schierati dalla tua parte tu però ti senti in un equilibrio perfetto. Come chi alla balera non sta in prima fila ma è sereno di poter anche sbagliare qualche passetto di danza. Questa storia che l'amore continui a non interessarti e quindi a non stressarti ti permette di dare libero sfogo a tutte le pazze pazze idee che ti vengano in mente. Siamo pronti.

4. Leone

Raccatta tutti i baci che puoi: bacini, bacetti, baci passionali, baci sulla fronte e persino baci col rossetto. Perché dalla prossima settimana ritorneremo solo ai baci di routine! Goditi questa Venere ancora per tutta la settimana che ti rende in effetti irresistibile come un panino col salame quando si é a dieta!

3. Sagittario

Adesso sì che puoi tornare ad inforcare gli occhiali come un professore universitario e a puntare l’indice come Harry Potter con la bacchetta magica. Perché per questa settimana c’è un equilibrio perfetto di pianeti che ti rendono adorabile come quella borsetta in vetrina della nuova collezione autunno inverno che non arriverà invenduta ai saldi!

2. Gemelli

Finalmente ti sei lavato via Mercurio che ti rendeva impacciato e adesso ti senti un cervello pulito e splendente pronto a chiacchierare per 12 ore consecutive per recuperare. Torna quella sensazione di chi se la può cavare nell’interrogazione anche senza aver aperto il libro. Ed é proprio cosi!

1. Bilancia

Hai un sex appeal degno di Naomi in passerella e nessuno oserà metterlo in discussione, cara Bilancia! Marte e Mercurio ti faranno addirittura pensare e dire cose sconce ma per una volta non arrossirai … più che altro perché starai solo progettando di metterle in pratica nel minor tempo possibile. Brava!