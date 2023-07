Oroscopo, la classifica dei segni fortunati dal 3 al 9 luglio 2023: Luna piena tra Cancro e Capricorno Nella classifica dei segni fortunati per l’oroscopo della settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 luglio 2023, la Luna piena coinvolge e sconvolge i segni cardinali: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati della settimana dal 3 al 9 luglio 2023: ecco cosa ci riserva l'oroscopo per la prossima settimana. Vi anticipo già che ci sarà una luna piena in Capricorno molto molto potente: attenzione alle parole e alle tensioni. Acquario è il segno meno fortunato per questa settimana, mentre stravince il Leone.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

I pianeti veloci restano negli stessi segni zodiacali nei quali erano anche la settimana scorsa, ma questa settimana inizia con una super Luna piena tra Cancro e Capricorno davvero potente. L’io ritrova i suoi spazi e i suoi desideri staccandosi dalle radici, mentre i pianeti in Leone aiutano moto l'ego.

12. Acquario

Eh niente, sei di nuovo qua Acquario ma giuro che non é una questione personale! É proprio che ti senti simpatico come un ausiliare della sosta e disponibile come il parcheggio sul lungomare. Per niente proprio. Tu stai bene per i fatti tuoi e gli altri sono pregati di ignorarti il più possibile.

11. Scorpione

Questa Luna piena non fa che smuovere le acque nei tuoi sentimenti che sono già abbastanza infiammati come la pelle di uno svedese che si é addormentato al sole. Quindi hai la lacrima facilissima ma anche il vaffa sulla punta della lingua. Non si sa mai su quale dei due estremi emotivi sei posizionato.

10. Toro

Giove nel tuo segno si sente come il bagnino che nei giorni di pioggia non ha niente da fare. Troppo difficile mettersi a fare cose con Venere e Marte a sfavore quindi torna a dormire. Ti tocca un’altra settimana con il sex appeal di un parchimetro a monetine.

9. Capricorno

Il tuo cervello trascina i piedi come chi non va in vacanza dall’agosto scorso e adesso sente pesare ogni minuto di lavoro peggio di un macigno sulla schiena. Quindi passi dal menefreghismo al brontolio attraversando anche crisi isteriche e incomprensioni per tutta la settimana. La cosa ti rende nervosissimo.

8. Vergine

Hai proprio un cervello da clonare Verginona e non solo per le tue capacità mnemoniche o di calcolo a mente. É proprio che arrivi a capire senza sforzo le vere dinamiche sotterranee di tutto quello che ti appartiene manco avessi gli occhiali a raggi x per leggere direttamente i cuori delle persone.

7. Pesci

Sfrutti queste giornate al massimo impavido e incurante dei 45 gradi all’ombra perchè tu senti che hai da fare e da programmare. Sarai l’ultimo ad arrivare all’aperitivo post ufficio e il primo la mattina ad accendere il pc. Sei un secchione insomma, pesciolone!

6. Bilancia

Hai solo voglia di divertirti ma anche di fare le coccole cosa che ti farà perdonare il fatto di essere assolutamente inaffidabile quanto a compiti. Per chi puntasse su di te per qualche incombenza pre partenza é bene trovare un sostituto. Tu sei brava solo a cercare gli hotel più carini e a preparare valigie perfette.

5. Cancro

Sei sempre la persona migliore sulla quale prcheggiare pensieri e paranoie perche se c’è una cosa che ti viene benissimo é dare consigli che siano anche pratici e concreti. Non si era mai visto! Quindi prepara le orecchie e la pazienza.

4. Ariete

Ti senti come un attore sul red carpet della premiere ogni volta che passi anche sul tappeto dell’androne di casa! Perchè lo sai che la felicità sta nel sorriso di chi si apre al mondo e tu direi che sei spalancato come le porte del centro commerciale.

3. Gemelli

Ti senti di fiorire e rifiorire continuamente come un geranio da balcone anche se ci si dimentica di bagnarti. Sei così fico che ti auto nutri di sicurezza in te stesso, d’amore e persino di stimoli intellettuali. Brilli di energie proprie meglio di un pannello solare piazzato nel deserto del Nevada.

2. Sagittario

Ti svegli già di buon umore e niente e nessuno potranno cambiare questo mood. Piroetti dal letto al bagno e fai tutte quelle cose che raccomandano i guru dell’equilibrio su Instagram. Dal saluto al sole al ringraziamento alla terra fino alle opere di bene e le liste di gratitudine.

1. Leone

Vuoi allargare le braccia e dare il 5 al mondo intero perchè ti senti potente, coraggioso, affascinante e sei consapevole che il vero leader devi essere tu! Il bello é che grazie a Giove a sfavore mantieni un minimo di senso del pudore e non ci schiaffeggi con la tua felicità.