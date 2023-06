Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 26 giugno al 2 luglio 2023: chiedete favori lavorativi a Cancro e Pesci Nella classifica dei segni più fortunati della settimana, che va dal 26 giugno al 2 luglio 2023, trionfano ancora i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) con Venere e Marte a favore. Nell’oroscopo di questa settimana saranno però i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) a essere i più vivaci intellettualmente, soprattutto in ufficio.

Anche nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana per l'oroscopo che va da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio 2023, assisteremo al trionfo dei segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario al top. Venere e Marte continuano ad essere nel segno del Leone, mentre Mercurio entra e viaggia velocemente in Cancro.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Mercurio entra nel segno del Cancro, e soprattutto i segni d'acqua guadagneranno una capacità di essere rassicuranti, come la responsabile dell'ufficio turistico. Saranno loro i migliori ai quali affidarvi per le questioni lavorative.

12. Acquario

Manco Mercurio ti aiuta più, Acquario, e tu diventi simpatico come la coda in autostrada mentre ti scappa anche la pipì. L'unica cosa che ti farà felice sarà quando qualcuno disdirà un appuntamento all'ultimo minuto, non lasciandoti nemmeno lo spazio per organizzare altre uscite. L'alibi di stare sul divano è perfetto.

11. Toro

L'amore sta a te come la voglia di polenta col brasato sta a questa stagione estiva caliente. Per carità, qualche folle masochista c'è sempre, eh!? Tu in compenso non hai alcuna intenzione di condividere piaceri e vitalità, ma piuttosto adori impuntarti su quello che fa felice solo te. Compromessi questi sconosciuti.

10. Scorpione

Hai quasi un piacere perverso nello stare ad ascoltare le sfighe altrui. Questa è l'unica cosa che non ti fa sentire solo come un buco nero nell'universo. Sulla parte del "dare consigli da buon amico" ci devi ancora lavorare un po' mi sa, ma almeno ti rendi disponibile a qualche genere di relazione umana.

9. Capricorno

C'è solo Mercurio contro che in effetti non ti faceva meritare questa posizione bassa Capricorno, ma stai sereno che poi ti rifarai a breve anche alla faccia dell'astrologa. Per ora diciamo che negli approcci ti verrà molto meglio conquistare come Jack Sparrow che non come un dolce poeta romantico da falò sulla spiaggia. Ci siamo capiti.

8. Vergine

Tutto questo sentimentalismo Verginona sembra quasi rallentarti. Ti rammollisce, e tu ti senti come un orsetto gommoso. Anzi l'orsetto gommoso verde che non vuole nessuno. Ti commuovi anche quando ti appare il messaggio che la batteria del cellulare si sta scaricando… Forse questa storia dell'empatia ti sta sfuggendo di mano.

7. Pesci

Mercurio è tornato a favore, e tu non vedi l'ora di salire sulla sedia come i bambini alla cena di Natale e fare i tuoi discorsoni. Vuoi il tuo speaker corner per dire la tua su qualsiasi argomento, perché non sempre si direbbe ma tu in quella testolina lavori parecchio. Inutile cercare di convincerti: sei testardissimo.

6. Bilancia

Per fortuna di amore ne hai in abbondanza e in tutte le forme. Come di pane dal panettiere o di fiori dal fiorista. Insomma, se uno venisse da te a cercare amore sarebbe capitato nel posto giusto. Diciamo però che quello che non ti riesce benissimo è la parte dialettica: tipo i consigli agli amici. Ma poi ti rifai con gli abbracci e oltre.

5. Gemelli

Con te anche la serata al supermercato diventa un'occasione di divertimento sfrenatissimo. È che hai proprio la voglia di chiacchierare, anche con le casse automatiche e di giocare anche alla caccia al tesoro tra gli scaffali. Che poi non serve certo che ti dica io che il nascondino tra i biscotti al cioccolato potrebbe essere l'inizio di una grande serata d'amore.

4. Ariete

Il cervello è già partito per il mare, dice che ti aspetta là. In compenso tu sei bravissimo a gestirti le pubbliche relazioni meglio di una pr che fa volantinaggio in spiaggia. È impossibile resisterti quando lanci delle occhiate che attirano come le patatine i piccioni. Ovviamente tutto questo fascino ti piace parecchio.

3. Cancro

Adesso che hai anche Mercurio nel tuo segno zodiacale sarà inutile proporti cose, perché tutto sai ma soprattutto tutto insegni. E noi muti. Ci conviene non insistere dato che non scenderai a compromessi. Il bello è che ti rendi disponibile per fare tutto tu, come la rappresentante di classe e noi possiamo stare comodamente sereni in panciolle.

2. Leone

Sei meraviglioso come lo spritz a fine giornata e anche ugualmente calorico. Anzi caloroso, nel tuo caso. Il bello è che nonostante tu stia raggiungendo il tuo picco annuale di figaggine non perdi quell'umiltà dolce di chi fa' i complimenti a tutti per come sono vestiti appena arriva ad una festa. Pur consapevole di essere il meglio.

1. Sagittario

Torni ad essere l'indiscusso maestro del tacchinaggio, anche nelle situazioni più estreme, Sagittario. Riesci a conquistarci anche con la cuffia e le ciabatte a fascia nella piscina comunale. D'altronde, basta uno sguardo alla Margot Robbie in Barbie per far sì che tutti attorno ti prendano ad esempio di stile per i prossimi 50 anni.