Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 15 al 21 gennaio 2024: Capricorno e Vergine hanno le idee chiare Nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 15 al 21 gennaio 2024 tornano a trionfare i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno), soprattutto quanto a intelletto. Mercurio torna in Capricorno! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ed eccoci alla classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 15 al 21 gennaio 2024. Mercurio entra in Capricorno, cioè rientra in Capricorno, dopo che era stato retrogrado ed era ritornato addirittura fino al Sagittario. Insomma, dopo la Luna nuova in Capricorno di settimana scorsa (l'11) e Marte che in Capricorno ci continua a stare, direi che non abbiamo scuse: tocca mettere la testa sui progetti. Su le mani(che)!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana:

12. Cancro

Lo so che dubiti di me, Cancretto, perché pensi che anche io ti abbia mentito, ferito, tradito come un ex fidanzato al quale fare riti woodoo. E invece ti giuro che queste posizioni basse sono solo perché è il periodo dell'anno nel quale tanti pianeti passano nell'opposto segno del Capricorno. Insomma prendila come il dolore inevitabile mentre fai il massaggio drenante ma prima di essere bellissimo. Gli accidenti fioccano e non solo all'astrologa.

Leggi anche Oroscopo di mercoledì 10 gennaio 2024

11. Gemelli

Stai pensando di affittarti un pied a terre qua nelle posizioni basse della classifica dato che ti ci metto da un po'. In tutti i casi non pensare di usarlo, il pied a terre, per incontri amorosi che con Venere contro proprio non se ne parla. Anzi l'unico che può sperare di esplorare la tua boccuccia da baciare è il dentista. Ma per l'ortodonzia di routine!

10. Pesci

Eh niente, sei sempre delicato come la pinzetta per le sopracciglia o il clacson di un tir. Speriamo non ti venga in mente di consolare qualcuno che in effetti i risultati sarebbero disastrosi. In compenso, qualcuno dovrebbe provare a consolare te, avvicinandoti con cautela come il leone allo zoo, perché ti sensi solo soletto peggio del cotechino rimasto nel frigo dalle feste.

9. Ariete

L'amore ci sarebbe anche, ma resta lì un po' come quel bel cappottino in vetrina decisamente inarrivabile. Anche tu sei sulle tue e ti piace anche un po' fare il prezioso, praticamente inarrivabile. Con Marte e Mercurio contro sei simpatico come le sorellastre di cenerentola. Per trovare un argomento di discussione che ti coinvolga tocca sfogliare l'enciclopedia.

8. Bilancia

Ti senti stesa, spalmata come la marmellata sulla fetta di pane e burro ma anche ugualmente dolce. E calorosa. Insomma con te solo vizi e piaceri e nessun dovere: tiri tardi come i bambini la mattina davanti allo specchio per lavarsi i denti e qualche volta anche tu fingerai. Ma ricordati, Bilancia, che chi dice le bugie se lo porta via l'orco.

7. Vergine

Le mezze misure le lasci a chi si può rilassare dato che è libero da Saturno contro mentre tu ti senti caricata di tutte le responsabilità del pianeta manco fossi il Presidente della Repubblica. Tieni pensieri insomma, Vergine. Il bello è che questa settimana ne vuoi risolvere il più possibile. Sotto a chi tocca, sei intellettualmente spietata, un ninja delle risposte pronte.

6. Acquario

Ti senti dolce e protettivo come la carta bollicinata che si mette nei pacchi che contengono cose fragili e su di te ci abbandoniamo come sul materasso la sera. Mai un Acquario fu tanto rassicurante, dolce e sensibile. Addirittura ti ripeti le frasi nella testa prima di pronunciarle ad alta voce.

5. Scorpione

Ti senti sul pezzo come il tizio che sta sulla prua della canoa ad incitare i vogatori alla finale dei mondiali. Carico a molla, proprio! Bando alle delicatezze che tu c'hai da fare e anche quando si tratta di amore non hai voglia di perdere tempo. Che il partner si faccia già trovare ben disposto come se l'avessi corteggiato. Insomma che usi un po' di fantasia!

4. Leone

Vedi tutto lilla come se fossi nel paese degli unicorni. E anche se per colpa di Giove questi saldi non hanno avuto motivo di esistere per te e tu sei rimasto quasi a bocca asciutta, non te ne importa niente perché hai quello che più desideri. L'amore. E la bellezza, che non è da sottovalutare! Dici poco.

3. Toro

Quanto ti piace quella sensazione che niente possa scalfire il tuo buonumore. Sei come Superpippo. Se ci fosse anche solo una sfiga la eviteresti come il tombino quando vai in skate. E sai che c'è: quando ci si sente cosi connessi all'universo anche senza aver pagato il canone di abbonamento, l'universo decide che ti meriti di essere felice. E cosi sarà!

2. Sagittario

L'amore cresce attorno a te come come i funghi in montagna dopo la pioggia. E tu sei pronto a cogliere e cucinare la tua dolce metà meglio di un porcino sulla brace. La mattina sorridi come nella pubblicità dei biscotti al cioccolato e in effetti ne hai tutte le ragioni.

1. Capricorno

Ti senti proiettato come il capotreno di un treno ad altissima velocità verso i tuoi obiettivi. Binari liberi solo per te che sfrecci tra le ore della giornata deciso ad arrivare addirittura in anticipo. E nessun passeggero si lamenterà, anzi: tutti intorno ti riempiranno di lodi e complimenti!