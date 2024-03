La classifica dei migliori aeroporti del mondo: dove e quali sono quelli in Italia Sono stati diffusi i risultati dell’ “Airport Service Quality (Asq) Award”, il sondaggio che stila la lista dei migliori aeroporti del mondo. Sono state analizzate le preferenze di circa seicentomila passeggeri in oltre 400 scali in tutto il mondo su oltre 30 indicatori relativi all’esperienza aeroportuale. Nella lista dei migliori d’Europa ci sono diversi italiani: ecco quali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Aeroporto Roma Fiumicino

Sono stati diffusi i risultati dell' "Airport Service Quality (Asq) Award", condotto dalla Airport Council International (Aci) World (in collaborazione con Amadeus, azienda leader nel settore delle tecnologie per il settore travel), un sondaggio che stila la lista dei migliori aeroporti del mondo.

Aci World ha analizzato le preferenze di circa seicentomila passeggeri in oltre 400 scali in tutto il mondo su oltre 30 indicatori relativi all'esperienza aeroportuale alle partenze e agli arrivi. Nella lista dei migliori d'Europa ci sono diversi italiani (a questo link tutti i migliori aeroporti nei cinque continenti).

I migliori aeroporti in Europa: quali sono quelli italiani

Per il settimo anno consecutivo l'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino (Roma) è il miglior scalo d'Europa nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri. Nella stessa categoria troviamo anche l'aeroporto El Prat di Barcelona, in Spagna.

Oltre al "Best Airport" award, Roma Fiumicino ha dominato in tutte le categorie considerate nel sondaggio: Airport with the Most Dedicated Staff in Europe, Easiest Airport Journey in Europe, Most Enjoyable Airport in Europe, Cleanest Airport in Europe.

Tra gli aeroporti da 25 a 40 milioni di passeggeri c'è al primo posto quello di Copenhagen, seguito subito dopo da Malpensa (Milano). Per la prima volta, invece, il "Giovan Battista Pastine" di Ciampino è stato premiato come miglior aeroporto d'Europa nella categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri. Nella stessa sezione in quinta posizione si piazza l'aeroporto di Linate (Milano).

Adr: "Fiumicino è unico aeroporto con oltre 40 milioni di passeggeri ad avere eccellenza in tutte le sezioni"

Ad oggi "solo nove scali, nelle rispettive aree geografiche – si legge in una nota di Aeroporti di Roma -, hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutte le sezioni considerate dall'Asq Award, ma si tratta di scali con traffico inferiore ai 15 milioni di passeggeri/anno. Il Leonardo Da Vinci è l'unico aeroporto con oltre 40 milioni di passeggeri all'anno a livello globale ad aver ottenuto questo risultato".

"Quella di oggi è, per Adr, una giornata storica: per la prima volta gli scali di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri", ha dichiarato invece nella nota Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma.