Attualità
video suggerito
video suggerito

La città giapponese di Toyoake vuole limitare l’uso dello smartphone a sole due ore al giorno

Toyoake, città giapponese della prefettura di Aichi, ha presentato una proposta per limitare l’uso di smartphone e device a 2 ore al giorno fuori da lavoro e scuola, con orari specifici per bambini e studenti. L’ordinanza mira a tutelare la salute dei residenti ma divide i cittadini che hanno sommerso di mail e chiamate gli uffici cittadini.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

La città giapponese di Toyoake vuole limitare l'uso dello smartphone a sole 2 ore al giorno allo scopo di combattere la dipendenza dai device. La proposta è contenuta in un'ordinanza pensata dai funzionari della città della prefettura di Aichi, e non riguarderà solo i più giovani ma anche gli adulti.

Cosa prevede l'ordinanza per limitare l'uso dello smartphone

La proposta, presentata il 25 agosto, invita i residenti di Toyoake che utilizzano smartphone, computer, tablet e dispositivi di gioco a limitare il tempo trascorso davanti allo schermo a due ore quando sono fuori dell'orario di lavoro o della scuola. La proposta prevede anche delle fasce orarie con precisi limiti di tempo: è consentito l'uso degli smartphone ai bambini fino alle ore 21, e fino alle 22 per gli studenti delle scuole medie e superiori.

L'iniziativa, come ha spiegato il sindaco Masafumi Koki, infatti punta a "prevenire l'uso eccessivo di dispositivi che causano problemi di salute fisica e mentale, compresi i problemi di sonno". Non è una novità: già nel 2017 l'allora ceo di Netflix, Reed Hastings, aveva dichiarato che il vero rivale del colosso dello streaming era proprio il sonno. Con gli anni gli schermi hanno iniziato a essere sempre più importanti nelle nostre vite sino a diventare parte integrante di molte azioni quotidiane, dando in qualche caso una vera e propria dipendenza.

Leggi anche
Pagati 1 euro all'ora per lavorare nell'autolavaggio: "Costretti a turni di 13 ore al giorno"

Proprio l'abitudine di usare il telefono a qualsiasi ora del giorno e della notte ha spinto l'assemblea comunale di Toyoake a redigere l'ordinanza per ridurne l'uso a sole due ore al giorno. La bozza della proposta verrà votata il prossimo 22 settembre, e se verrà approvata entrerà in vigore a partire da ottobre. Attenzione però: non sono previste sanzioni per i trasgressori, nei fatti è quindi non vincolante per i cittadini.

Le proteste dei cittadini

Che venga approvata però è tutt'altro che scontato: molti dei residenti di Toyoake hanno mandato mail infuriate ai funzionari dell'assemblea per lamentarsi del loro lavoro, e hanno criticato duramente la proposta, che invece è stata difesa dal primo cittadino, soprattutto allo scopo di salvaguardare la salute dei più giovani, come si legge sul quotidiano Mainichi Shimbun: "Non significa che la città limiterà i diritti dei suoi residenti o imporrà doveri. Piuttosto, spero che questa sia un'opportunità per ogni famiglia di riflettere e discutere sul tempo trascorso sugli smartphone e sull'orario in cui vengono utilizzati".

Una difesa che però non ha impedito ai residenti di inviare 44 mail e fare 83 telefonate per rendere palese il proprio dissenso. Nonostante le critiche, il sindaco Koki ha fatto sapere che il 22 settembre presenterà di persona la proposta prima della votazione.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Accoltella i genitori e la sorella 15enne nel Modenese: ricoverati in gravi condizioni
La lite domestica a Castelnuovo Rangone
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views