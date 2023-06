Kata scomparsa a Firenze, l’appello in tv dei genitori: “Lasciatela andare, siamo disperati” L’appello dei genitori della piccola Kata scomparsa a Firenze nel corso della trasmissione di stasera di Chi l’ha visto? su Rai 3: “Siamo distrutti, aiutateci a trovarla”.

A cura di Ida Artiaco

"Per favore chi l'ha presa, non importa per quale motivo, la lasci andare. Siamo disperati". A parlare è Katherine, la mamma di Kataleya (Kata) Alvarez, la bimba di origine peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze nel pomeriggio di sabato 10 giugno mentre giovava nel cortile dell'ex hotel Astor dove le due vivono.

Intervenendo insieme al padre della piccola, Miguel Angel, in diretta su Rai 3 nel corso della trasmissione di questa sera di Chi l'ha visto? ha fatto un appello affinché Kata torni a casa: "Io sto un po' meglio dopo il ricovero, sto andando avanti. Sono però disperata perché voglio sapere dove è, sono cinque giorni che non la vedo e non la sento".

Kata, la bimba scomparsa a Firenze

Anche il papà di Kata, che è stato scarcerato questa mattina da Sollacciano, dove era detenuto per piccoli reati contro il patrimonio, si è rivolto a chi ha preso sua figlia: "Sto male, sono distrutto per la scomparsa di mia figlia. Vogliamo che ci aiutino a cercarla in qualsiasi modo. Dateci una speranza, sono già passati 5 giorni e non sappiamo nulla. Non penso che la questione sia legata ai miei problemi, non so che pensare".

Miguel ha anche ricordato quando è arrivato all'ex Hotel Astor di Firenze: "Abbiamo pagato una volta, dopo aver trovato questo posto che mi era stato segnalato da un altro peruviano. Non so se Kata è stata rapita per estorsione, nessuno ci ha mai chiesto soldi, ma lei non c'entra nulla. Se anche avessi fatto qualcosa di brutto, lei non c'entra".

Intanto, oggi gli inquirenti hanno diffuso l'ultima immagine della bambina prima della scomparsa: il fotogramma è estrapolato dal video di una telecamera di sorveglianza e risale alle 15.01 di sabato 10 giugno.

Si vede Kata mentre lascia il gruppo del fratellino, che sembra parlare con un altro bimbo accanto a lui, con una busta della spesa in mano. Poi lei si dirige da sola verso la porta del cortile laterale dell'ex hotel Astor.