Karol e Giuseppe, i ragazzi scomparsi a Olbia. I familiari: "Il sindaco non è interessato alla vicenda" I genitori dei due minorenni scomparsi da giovedì scorso chiedono più impegno alle istituzioni. "Non vedo macchine delle forze dell'ordine, un elicottero, personale dei Vigili del fuoco. Bisogna cambiare passo", dice il padre di Giuseppe Contini. La madre di Karol Canu accusa il sindaco di Olbia: "Non ha speso una parola per noi genitori"

A cura di Biagio Chiariello

Da sinistra, Giuseppe Contini e Karol Canu (Facebook)

Ad Olbia cresce l’angoscia per le sorti di Giuseppe Contini e Karol Canu, i due amici di 15 e 17 anni usciti di casa giovedì sera e mai più rientrati. I loro cellulari sono sempre spenti. Anche per la tutta la giornata di ieri, amici e parenti hanno provato a cercarli, non solo in città ma anche nei paesi limitrofi e nelle campagne. Da entrambe le famiglie e dagli amici sono già arrivati ripetuti appelli ai due adolescenti perché si facciano trovare.

I familiari di Giuseppe e Karol denunciano: "Poco interesse del sindaco sulla vicenda"

"Stiamo parlando di due minorenni, le ricerche devono mobilitare tutti. In tanti stanno cercando Giuseppe e Karol, ma non vedo macchine delle forze dell’ordine, un elicottero, personale dei Vigili del fuoco. Bisogna cambiare passo", dichiara il padre di Giuseppe, Antonello Contini, impegnato nelle ricerche. Anche la madre di Karol, è stata abbastanza critica nei confronti delle autorità: "Noto poco interessamento alla vicenda da parte del sindaco di Olbia. Non ha speso una parola per noi genitori" ha scritto su Facebook la signora Giulia.

La donna ha ricostruito gli ultimi istanti prima della scomparsa del figlio: "Ha ricevuto una telefonata, l’ho sentito dire ‘me lo potevi dire prima', sicuramente era un amico che gli chiedeva di uscire. Infatti si è cambiato e mi ha detto ‘mà, non tardo, vado un po’ in piazzetta'. Erano le 19. Io gli ho risposto di non tardare. Non si è messo neanche il giubbotto…." Karol sarebbe dovuto rientrare per le 20, al massimo le 20.30 ma "alle 20.45 non era ancora rientrato. Quando ho visto che stava tardando, l’ho chiamato. Ma aveva il cellulare spento. Da allora non l’ho più sentito e mi sono subito allarmata perché lui non spegneva mai il telefono, non mi faceva preoccupare così. L’abbiamo chiamato in continuazione, niente da fare… È una situazione strana" continua la donna.

"Ci manchi tanto, io e la tua sorellina ti stiamo aspettando a braccia aperte, torna a casa", ha scritto questa mattina la donna sui social.

Chi sono i due ragazzi scomparsi ad Olbia

Giuseppe Contini, 15 anni, è alto 180 centimetri e pesa 75 chili, quando è scomparso jeans neri con strappi, una felpa col cappuccio nera e rossa, un piumino nero e scarponcini neri.

Karol Canu, 17 anni, è alto 1,72 e pesa 70 chili. Era vestito completamente di nero con cappellino, felpa, pantaloni della tutta e scarpe Nike. Ha un orecchino a sinistra e indossa una collana. Si era iscritto all’istituto Agrario, ma aveva frequentato solo per pochi giorni per poi ritirarsi. È stato per qualche anno in comunità, a Ghilarza, attualmente viveva a casa con la madre. È seguito da un educatore e dai servizi sociali di Olbia.

E sempre in mattinata è arrivato il nuovo appello dell'associazione Blu Angels: "Se sapete qualcosa parlate, non è una ragazzata, non è uno scherzo, è una cosa ben seria perché Karol ha bisogno di medicinali. Se avete paura di parlare con chi di dovere, chiamate noi".

Tra i tanti appelli anche quello del Comitato scientifico ricerca scomparsi Odv: