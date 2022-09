Jod morta a 5 anni in A12 sbalzata dall’auto, il papà: “Attendeva da tempo quella vacanza” La piccola andava in vacanza con i genitori e la sorella più grande, rimasti feriti in maniera non grave nell’incidente lungo l’autostrada A12, fra i caselli di Versilia e Massa.

A cura di Antonio Palma

“Ho sentito mia moglie urlare, ho visto i bimbi che giravano e poi tutto capovolto” è il drammatico racconto dei terribili momenti dell’incidente stradale che giovedì è costato la vita a Jod una bambina di soli 5 anni lungo l’autostrada A12, fra i caselli di Versilia e Massa.

“La macchina girava, vedevo le mie bambine girare. E le fiamme” ha rivelato il papà della piccola vittima intervistato da Il Tirreno, raccontando quegli spaventosi istanti in cui la piccola di famiglia è stata scaraventa sull’asfalto trovando una morte atroce.

La famigliola stava risalendo la Penisola in auto dalla Calabria, dove sono residenti, per raggiungere Genova dove avrebbero dovuto imbarcarsi su una nave per il Marocco, Paese di origine dei genitori. Una vacanza tanto attesa e sognata da tutti, soprattutto dalla piccola Jod Hachami Alaoui. “Le bambine la sera non facevano che chiedermi ‘Quando andiamo in Marocco, quando ci andiamo?” ha rivelato il genitore al quotidiano toscano.

Un sogno che si è interrotto per sempre all’altezza di un viadotto dell’autostrada Livorno-Genova quando la loro vettura ha impattato contro un’altra auto sulla carreggiata in direzione nord. Dopo lo schianto che ha ucciso la piccola, la macchina su cui viaggiava con la famiglia si è capovolta e poi incendiata ma padre, madre e la sorella di 10 anni di Jod sono rimasti feriti in maniera non grave.

Inutili invece i soccorsi per la bimba, prima da parte di un medico di passaggio e poi dei sanitari del 118. Era stato anche allertato l’elisoccorso ma per la bambina non c’ è stato niente da fare.

Sulla dinamica dei fatti, che resta tutta da chiarire, e sulle eventuali responsabilità della tragedia ora la procura di Massa-Carrara ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio raccogliendo tutti i dati dei rilievi effettuati dalla polizia stradale. Entrambe le macchine sono state sequestrate e saranno disposti ulteriori rilievi.