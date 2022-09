Incidente sulla A12 tra Versilia e Massa, morta bimba di 4 anni: feriti genitori e sorellina Incidente oggi sulla A12 tra Versilia e Massa, un’auto si è ribaltata e ha preso fuoco: feriti i genitori e la sorellina di 10 anni, tratto autostradale chiuso e uscita obbligata al casello di Versilia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una bimba di circa 4 anni è morta in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto sulla A12 Genova-Livorno tra i caselli di Versilia e Massa, all'altezza del viadotto 30. Secondo quanto ricostruito, un'auto si sarebbe ribaltata e ha poi preso fuoco. A bordo della vettura vi erano 4 persone, tra cui la bimba di 4 anni.

Con lei vi erano la madre, il padre e un'altra bimba di 10 anni. Tutti sono stati ricoverati in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio. Accorse anche le pattuglie della Polizia Stradale, dei vigili del Fuoco e l'elisoccorso regionale Pegaso.

Secondo quanto ricostruito, il tutto è accaduto intorno alle 10.30 di questa mattina. L'auto si sarebbe ribaltata in seguito a un tamponamento, ma le dinamiche dell'incidente restano ancora tutte da accertare.

Il tratto Versilia-Massa è stato chiuso con uscita obbligatoria al casello di Versilia. Le forze dell'ordine indagheranno per ricostruire le circostanze dell'incidente e le cause della morte della piccola di 4 anni. La strada è stata interdetta al traffico per permettere agli agenti di effettuare tutte le verifiche del caso.

Le auto potranno riprendere la regolare circolazione solo quando l'area del terribile incidente sarà messa in sicurezza. Secondo quanto rilevato, non ci sono altre auto coinvolte nell'incendio. Gli unici feriti sarebbero i familiari della minore tragicamente deceduta.

La bimba stava viaggiando sul sedile del passeggero insieme ai familiari quando l'auto si è scontrata con un'altra vettura con a bordo due persone. La macchina si è ribaltata e ha preso fuoco. Nello schianto la piccola vittima è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Per lei non vi è stato purtroppo nulla da fare ed è deceduta sul colpo.