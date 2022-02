J-Ax a sorpresa tra studenti nel Regina Margherita occupato: “Grazie a voi scriverò di rivoluzione” Si è presentato a sorpresa tra gli studenti del Liceo Regina Margherita di Torino: il rapper J-Ax ha incontrato i ragazzi dell’istituto scolastico occupato, ringraziandoli per la loro protesta. “Mi fate avere fiducia nelle nuove generazioni. Mi ispirerò a voi per scrivere di rivoluzione”

A cura di Gabriella Mazzeo

Restano arroccati all'interno dell'Istituto Regina Margherita di Torino fino a venerdì. Sono centinaia di studenti e non hanno intenzione di arretrare: protestano contro l'alternanza scuola-lavoro, la seconda prova dell'esame di maturità e la repressione violenta delle proteste di piazza per la morte del 18enne Lorenzo Parelli, deceduto sul lavoro durante il suo ultimo giorno di stage. Dopo giorni serrati di assemblee d'istituto e discussioni sul mondo della scuola, è arrivato a sorpresa l'ex leader degli Articolo 31 J-Ax. Una visita inaspettata e del tutto fuori programma accolta con entusiasmo dai ragazzi. Il rapper ha preso posto proprio in mezzo a loro, come se fosse uno studente un po' più grande.

"Per me voi siete una speranza per il futuro. Ho un bimbo piccolo e ogni volta che vedo quello che state facendo, ho una speranza per le prossime generazioni" ha detto il cantante a tu per tu con gli studenti. "A chi non conosce queste situazioni sembra che i prof siano dalla parte opposta alla vostra, ma non è così. La mia vita oggi sarebbe completamente diversa se alle superiori non avessi incontrato la mia insegnante di italiano. Lei in gita voleva portarci a Parigi, mentre la preside voleva portarci a vedere le fabbriche. La mia insegnante non aveva paura di andare allo scontro frontale con lei".

foto del Kollettivo Studenti Autorganizzati di Torino

Il cantante ha fornito agli studenti del liceo Regina Margherita la sua testimonianza da ex allievo di un istituto tecnico. Nonostante l'indirizzo finale del suo percorso di studi fosse la produzione e la messa in pratica di un mestiere, la sua insegnante di italiano gli ha fatto leggere i grandi classici della letteratura italiana offrendo a lui e ai suoi ragazzi la merce di scambio più importante che la scuola possa dare: la cultura. "Lei mi ha insegnato l'amore per la scrittura. In poche parole, mi ha regalato la mia carriera – ha detto il rapper -. Dobbiamo fare un atto di amore verso i professori buoni. Questo sistema malato di scuola produce vittime anche tra chi insegna.

foto del Kollettivo Studenti Autorganizzati di Torino

Subito dopo il rapper sono intervenuti i rappresentanti degli studenti, ricalcando quanto detto dall'artista. "Il movimento studentesco ha subito una sconfitta, ma qualcosa sta rinascendo. Non si sa in che forme e in che direzione andrà tutto questo, ma qualsiasi cosa sia dobbiamo coltivarla". Nella giornata di oggi, infatti, altri studenti hanno occupato le loro scuole, portando il totale degli istituti con una protesta in corso a oltre 30. Il tutto culminerà nella giornata di domani in una protesta che porterà in piazza migliaia di persone. "Non sono qui a vendermi niente oggi. Sono qui per ringraziarvi – ha concluso J-Ax – perché avete una capacità di comprensione che io non avevo. A quello che voi già sapete io sono arrivato seguendo altri. Mi ispirerò a voi per scrivere di rivoluzione".