Ivrea, ventenne esce il sabato sera con una balestra armata per dare la caccia ai ladri Il giovane è stato fermato dai carabinieri e denunciato per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Una balestra di quella fattura è infatti considerata un'arma impropria.

A cura di Davide Falcioni

Quando i carabinieri del comando di Ivrea hanno alzato la paletta e intimato l'alt imaginavano che tutt'al più avrebbero avuto a che fare con un giovane che aveva alzato un po' troppo il gomito: invece si sono imbattuti in un ventenne che nel sedile dell'auto aveva una balestra da caccia, 200 libbre, con otto frecce con la punta d’acciaio. L'arma era pronta ad essere utilizzata, ma quando gli è stato chiesto cosa diavolo se ne sarebbe fatto di quell'arnese un sabato sera di febbraio il giovane non ha saputo dare nessuna spiegazione. Per questo è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Una balestra di quella fattura è infatti considerata un’arma impropria.

Una possibile ragione dietro il gesto del ragazzo in realtà potrebbe esserci: da giorni, infatti, la zona sarebbe stata presa di mira da alcuni ladri e in risposta sono state organizzate vere e proprie ronde di cittadini che tra le 22 e le 6 del mattino. Uomini e donne girano per le strade in auto o a piedi, segnalando tutto quello che di anomalo succede. Una situazione che – come conferma il quotidiano La Voce del Canavese – "sta creando allarme", tant'è vero che alcune sere fa il sindaco di Borgofranco, Fausto Francisca e l'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca sono intervenuti con i carabinieri per placare gli animi: "Ci sono tante brave persone che vogliono solo rendersi utili – spiega Francisca -, ma c'è anche qualche testa calda. La situazione sta sfuggendo di mano, bisogna placare gli animi". E chissà se tra le teste calde pronte a farsi giustizia da sole c'era anche il ventenne con una balestra…