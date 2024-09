video suggerito

Italia divisa in due da oggi, caldo al Centro-Sud e temporali a Nord: ecco come sarà il meteo nel weekend Dopo un venerdì di allerte, arriva un sabato 28 settembre con maltempo nelle regioni settentrionali e sereno in Meridione. Domenica 29 miglioramenti nel Paese, nonostante la discesa termica. Le previsioni meteo nel dettaglio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Weekend dal meteo instabile al Nord Italia, clima sereno al Sud

Nuvole e temporali diffusi a Nord, cielo sereno e aria mite con massime fino ai 24 gradi al Sud. L'ultimo weekend settembrino spacca in due il meteo dell'Italia. Ma non è un ritorno dell'estate nelle regioni meridionali, tutt'altro. Anche perché un fronte freddo è pronto a irrompere nel Mediterraneo centrale tra sabato 28 e domenica 29 settembre con netti cali termici su tutta la penisola.

Ci saranno temperature medie in discesa perfino di 8 gradi con anomalie fino a 3-4 gradi rispetto alla media. Con zone all'insegna dell'instabilità nella giornata di domani, in particolare Veneto, Lombardia orientale, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna che potrebbero essere interessate da precipitazioni improvvise.

E qualche pioggia mattutina qua e là anche al Centro Sud e nella Calabria tirrenica. Domenica in netto miglioramento con più sole su tutta la penisola. Ma fase meteorologica movimentata potrebbe continuare anche nella prima settimana di ottobre. Le cui manifestazioni sono già evidenti oggi, venerdì 26 settembre, tra allerte meteo gialle e arancioni in diverse regioni e tempo asciutto e soleggiato al Sud.

Venerdì 26 settembre

Al Nord tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto al Nord Ovest. Pomeriggio ancora piovoso al Nord-Est e sui settori alpini, schiarite fra Liguria e Piemonte. In serata fenomeni residuali a quote oltre 1.800-2.000 metri. Al Centro cielo coperto in mattinata e piogge locali in Toscana. Che nel pomeriggio diventano acquazzoni tra quest'ultima e Umbria. Sud e isole investiti da clima asciutto e sole durante tutto il giorno. Possibili piogge isolate in Sardegna.

Meteo sabato 28 settembre: instabilità al Nord, caldo al Sud

Nord molto nuvoloso o coperto, segnato da temporali diffusi e raffiche di vento fino alla burrasca sulle regioni alpine centro orientali e Liguria di Levante, che si attenueranno in serata. Miglioramenti dopo il pomeriggio anche sul Nord Ovest e in Pianura Padana.

Nubi compatte anche sulle regioni tirreniche peninsulari con rovesci o temporali diffusi, intensi sull'Alta Toscana. Cielo velato sul resto del Centro e della Sardegna. Bel tempo, invece, per il Sud, eccetto per le deboli piogge su Campania e aree interne del Molise. Previste massime fino a 32 gradi a Bari e 28 a Palermo, secondo Meteo.it.

Le previsioni per domenica 29 settembre: ancora freddo ma torna il sole

Domenica ci saranno sole e bel tempo su quasi tutta l'Italia. Giusto qualche debole pioggia sparsa qua e là in Emilia-Romagna e nelle regioni centro meridionali adriatiche e ioniche. L'aria fredda continuerà ad abbassare le temperature e si aprono le porte della rimonta anticiclonica.

Ci sarà una certa disparità di temperature tra i vari capoluoghi di regione: massime di 25 gradi a Napoli, 24 a Roma, mentre a Milano, Torino, Venezia si attesteranno intorno ai 20.