Invita l’ex fidanzata in un b&b, poi abusa di lei con un collega: arrestati un 22enne e un 46enne

Una giovane 27enne di Genova è stata invitata dall’ex fidanzato in un b&b del luogo ed è stata poi violentata dal 22enne e dal collega 46enne. I due sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

Immagine di repertorio

Aveva invitato la ex fidanzata in un b&b in centro di Genova per parlare della relazione chiusa da tempo, ma quell'appuntamento era in realtà una trappola orchestrata dal 22enne e dal collega 46enne. I due infatti le hanno prima offerto stupefacenti e alcolici e poi, al suo rifiuto di avere un rapporto sessuale, l'hanno aggredita e violentata.

La polizia ha fermato i due operai genovesi mentre la giovane è stata soccorsa dai medici dell'ospedale Galliera che hanno riscontrato i segni delle violenze sessuali subite. Per lei è stato attivato il protocollo rosa e la 27enne ha sporto denuncia il giorno dopo il referto medico.

Per i due operai è scattato il fermo di polizia giudiziario. Il 22enne, difeso dall'avvocata Raffaella Multedo, è stato arrestato per primo, mentre l'altro è stato fermato il giorno dopo ed è difeso dai legali Stefano Versari e Padovano.

Il 46enne ha dichiarato davanti al giudice che il rapporto sarebbe stato consensuale. Per lui e per il collega 22enne è stato convalidato il fermo con la custodia in carcere. Secondo la giudice, per i due vi sarebbe infatti il pericolo di fuga.

Entrambi devono rispondere di violenza sessuale di gruppo ai danni della 27enne genovese che invece è stata assistita subito dai medici dell'ospedale Galliera e dalle forze dell'ordine che hanno raccolto la sua denuncia nei giorni dopo la violenza. La giovane ha raccontato alle autorità una versione dei fatti che queste ultime, anche alla luce del referto medico, hanno ritenuto coerente, circostanziata e verosimile.

Per questo motivo e anche in virtù del fatto che per la giovane era scattato già in ospedale il protocollo rosa, le forze dell'ordine hanno subito eseguito l'arresto dei due operai con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti della ragazza e il conseguente ingresso in carcere.