Invia un selfie e poco dopo cade in un canalone sopra Bolzano: trovato vivo dopo 3 giorni grazie alla foto

Immagine di archivio

È sopravvissuto trascorrendo tre giorni nei boschi sopra Bolzano dove era caduto in un canalone e non è più riuscito a muoversi. I soccorritori sono riusciti a trovarlo basandosi sul selfie inviato durante l'escursione poco prima di cadere. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo era partito sabato mattina per una escursione ma non era più tornato a casa. A dare l'allarme sono stati alcuni suoi conoscenti che non erano più riusciti a mettersi in contatto con lui. Subito si è attivata la squadra dei vigili del fuoco di Pordenone del distaccamento di Maniago con il Nucleo Cinofilo regionale e l'elicottero "Drago 149" del reparto volo di Venezia. Fondamentale per le ricerche è stato soprattutto un selfie inviato dall'escursionista sabato mattina. In questo modo l'elicottero ha circoscritto l'area di ricerca sul Monte Laura.

L'uomo è stato individuato dopo che ha trascorso 3 notti nel bosco. Era caduto in un canalone mentre si trovava in un sentiero impervio. Era riuscito a sopravvivere ma non era stato più in grado di muoversi. Finalmente sabato verso le 14.30 l'uomo è stato individuato sul fondo del canalone. Gli aerosoccorritori si sono calati con il verricello e sono riusciti a recuperare l'uomo. L'escursionista è stato poi trasferito al campo sportivo di Andreis, dove lo attendeva il personale sanitario del 118: era stato trovato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Indispensabile per i soccorritori è stata la foto che la vittima si è scattata poco prima di cadere.