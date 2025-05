video suggerito

Invia messaggi ad una donna, ma l’ex di lei e due amici lo cospargono di benzina e tentano di dargli fuoco Tre uomini sono stati arrestati a Santeramo in Colle, provincia di Bari, dove avrebbero picchiato e tentato di bruciare un ragazzo straniero: sono accusati di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una tanica di benzina versata addosso e un accendino per provare a bruciarlo vivo. Orribile quanto successo a Santeramo in Colle, cittadina in provincia di Bari, dove tre persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il motivo alla base della violenza sarebbe da ricondurre a un gesto di gelosia: la vittima, un giovane straniero, avrebbe scritto un messaggio all'ex compagna di uno dei tre uomini.

L'accaduto risale al 14 maggio, quando Francesco Molinari, 35enne del barese, nonché uno dei tre aggressori, avrebbe contattato la vittima per prendere un caffè a casa sua: i due si conoscevano da 6 mesi. A bussare alla porta, però, altre due persone: Leonardo Fraccalvieri, 38 anni, e Francesco Sgaramella, 47 anni, entrambi originari di Santeramo in Colle.

Secondo le indagini portate avanti dal pubblico ministero Giovanni Calamita, i tre si sarebbero scagliati su di lui per picchiarlo: pugni, calci e schegge di vetro avrebbero colpito la vittima. Inoltre, i tre lo avrebbero minacciato e avrebbero provato a dargli fuoco, bloccandolo e cospargendogli il corpo di benzina. Fortunatamente, l'aggredito sarebbe riuscito a scappare di casa e a mettersi in contatto con le forze dell'ordine.

La vittima ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, rivelando che Molinari avrebbe fatto riferimento ai messaggi inviati su Instagram alla sua ex fidanzata, gesto che l'avrebbe infastidito. Le indagini avrebbero confermato quanto affermato dallo straniero: i tre, dunque, sono stati arrestati dai militari locali, secondo quanto disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Bari Antonella Cafagna.

Inoltre, uno degli accusati sarebbe risultato colpevole di un'aggressione avvenuta sabato scorso nei pressi di un bar, dove l'uomo si sarebbe reso protagonista di una violenza con un rasoio.