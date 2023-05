Investito e ucciso mentre attraversa la strada: 19enne muore dopo cena per la Maturità Kevin Murataj è morto a 19 anni la scorsa notte dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada a Lignano Sabbiadoro: stava uscendo da una pizzeria dove aveva cenato insieme a insegnanti e compagni di classe per la Maturità.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente tra il 26 e il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro. Un ragazzo di soli 19 anni, Kevin Murataj, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada in viale Europa.

La vittima si trovava insieme ai suoi compagni di classe e agli insegnanti per festeggiare la Maturità, che avrebbe dovuto sostenere il prossimo 21 giugno. Stava lasciando la pizzeria "Stadio" intorno all 23:30 per dirigersi alla discoteca Charlie e continuare la festa, ma attraversando la strada, è stato investito a morte da un'automobile.

Kevin, nato a Foggia e residente a Latisana, era uno studente del Mattei di Latisana. Dopo la chiamata con la richiesta di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, i soccorsi sono immediatamente giunti sul posto. Un'ambulanza ha trasferito il 19enne al pronto soccorso di Lignano, dove però ne è stato dichiarato il decesso.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Latisana, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Stando alle prime informazioni disponibili, la vettura che ha travolto Kevin era guidata da un 21enne residente a Codroipo, che si è subito fermato dopo l'incidente.

"Un ragazzo semplice, educato, un lavoratore instancabile con tanti progetti nel cassetto per il futuro": queste la parole usate per ricordare Kevin dal titolare della pizzeria presso la quale il giovane lavorava durante i weekend.

"Era sempre solare, pronto a divertirsi ma sempre con la testa sulle spalle. E soprattutto era tanta la voglia di vivere e di realizzare i suoi sogni, a volte ci si prendeva in giro scherzosamente, lui era sempre pronto alla battuta", ha raccontato alla stampa locale un amico.