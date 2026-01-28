Investì e uccise un uomo dopo una lite a Cagliari: arrestato a Berlino dopo 5 anni di latitanza

Al termine di una furiosa lite era salito a bordo della sua auto, poi aveva ingranato la retromarcia e aveva investito un suo connazionale, uccidendolo. Infine si era dato alla fuga, conclusa ieri mattina a Berlino con l'arresto: Osazee Igbinoghodua, questo il nome del protagonista della vicenda – un nigeriano di 45 anni – è stato rintracciato e arrestato dalla "Landespolizei" tedesca con la collaborazione dei Carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Cagliari e con il supporto del Ros. Nei confronti dell'uomo era scattato un mandato d'arresto europeo emesso dalla procura generale presso la Corte d'Appello di Cagliari.

I fatti che l'avevano visto protagonista risalgono alla primavera del 2021: il 31 gennaio dell'anno scorso infatti la Corte d'Assise d'Appello di Cagliari lo aveva condannato in via definitiva a 11 anni, 6 mesi e 6 giorni di carcere per l'omicidio di Friday Oshoman, 37 anni, trovato morto sulla strada in via Pirastu a Quartu Sant'Elena il 3 maggio del 2021.

L'omicidio era stato commesso dopo una festa di matrimonio. I due avevano avuto una lite durante il party, al termine della quale la vittima se n'era andata a piedi per tornare a casa. Durante il percorso il malcapitato era stato raggiunto da Osazee Igbinoghodua al volante di una Opel Astra che lo aveva travolto in retromarcia schiacciandolo tra un cancello e un muro. A causa dell'impatto l'auto si era ribaltata e il conducente era stato costretto a sfondare il parabrezza anteriore per fuggire. Era stato rintracciato poche ore dopo dai carabinieri, ma in seguito era riuscito a far perdere le sue tracce.

La vicenda aveva particolarmente scosso la comunità nigeriana, tanto che erano state organizzate manifestazioni per chiedere giustizia per la vittima. Ieri Osazee Igbinoghodua è stato arrestato e sarà trasferito in carcere per scontare la pena.