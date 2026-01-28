Attualità
video suggerito
video suggerito

Investì e uccise un uomo dopo una lite a Cagliari: arrestato a Berlino dopo 5 anni di latitanza

Nel 2021, dopo una lite con un connazionale nigeriano durante una festa di matrimonio, Osazee Igbinoghodua lo investì con l’auto e lo uccise. Poi si diede alla fuga: è stato arrestato ieri a Berlino.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Al termine di una furiosa lite era salito a bordo della sua auto, poi aveva ingranato la retromarcia e aveva investito un suo connazionale, uccidendolo. Infine si era dato alla fuga, conclusa ieri mattina a Berlino con l'arresto: Osazee Igbinoghodua, questo il nome del protagonista della vicenda – un nigeriano di 45 anni – è stato rintracciato e arrestato dalla "Landespolizei" tedesca con la collaborazione dei Carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Cagliari e con il supporto del Ros. Nei confronti dell'uomo era scattato un mandato d'arresto europeo emesso dalla procura generale presso la Corte d'Appello di Cagliari.

I fatti che l'avevano visto protagonista risalgono alla primavera del 2021: il 31 gennaio dell'anno scorso infatti la Corte d'Assise d'Appello di Cagliari lo aveva condannato in via definitiva a 11 anni, 6 mesi e 6 giorni di carcere per l'omicidio di Friday Oshoman, 37 anni, trovato morto sulla strada in via Pirastu a Quartu Sant'Elena il 3 maggio del 2021.

L'omicidio era stato commesso dopo una festa di matrimonio. I due avevano avuto una lite durante il party, al termine della quale la vittima se n'era andata a piedi per tornare a casa. Durante il percorso il malcapitato era stato raggiunto da Osazee Igbinoghodua al volante di una Opel Astra che lo aveva travolto in retromarcia schiacciandolo tra un cancello e un muro. A causa dell'impatto l'auto si era ribaltata e il conducente era stato costretto a sfondare il parabrezza anteriore per fuggire. Era stato rintracciato poche ore dopo dai carabinieri, ma in seguito era riuscito a far perdere le sue tracce.

Leggi anche
Sposo latitante arrestato subito dopo le nozze a Grosseto: dopo il sì portato direttamente in carcere

La vicenda aveva particolarmente scosso la comunità nigeriana, tanto che erano state organizzate manifestazioni per chiedere giustizia per la vittima. Ieri Osazee Igbinoghodua è stato arrestato e sarà trasferito in carcere per scontare la pena.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
La frana di Niscemi non si ferma: "Rischio noto da 230 anni, la città poggia sull'argilla"
Nella frana di Niscemi c’è tutto quel che non va dell’Italia
Francesco Cancellato
"Ho visto il marciapiede sbriciolarsi come un biscotto": il racconto di uno degli sfollati di Niscemi
L'ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: "Rischio crollo imminente anche per edifici storici"
Allargata la fascia rossa: “Case destinate a crollare nel raggio di 50-70 metri", gli aggiornamenti
Scuole chiuse e rete del gas interrotta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views