Intossicati dal botulino dopo aver mangiato guacamole alla festa a Monserrato: anche 2 minori in rianimazione

Pasto da dimenticare per sei persone in un chiosco di street food a Monserrato (Cagliari) in occasione di una Fiesta latina che si è tenuta dal 22 al 25 luglio. Tutte e sei – non ci sono legami di parentela – si sono sentite male dopo aver mangiato tacos e guacamole: tra di loro ci sarebbe anche un bambino di 11 anni e una ragazzina di 14. Si trovano ora ricoverati in gravi condizioni tra l'ospedale Brotzu e il Policlinico. In particolare, la quattordicenne è tra le più gravi tanto che è stata trasferita in Rianimazione al Duilio Casula mentre l’undicenne si trova intubato nel reparto di Pediatria del Brotzu per poi essere stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma perché la sia situazione non migliorava. Altre persone sarebbero arrivate in ospedale con sintomi più lievi. Ora si indaga per cercare di ricostruire quanto accaduto e le cause di tutto ciò.

Stando alle prime informazioni, i sei pazienti gravi sarebbero stati intossicati da botulino, ovvero un batterio degli alimenti che sprigiona una pericolosa neurotossina. Una volta appresa la notizia il sindaco di Monserrato Tomaso Locci ha tenuto a precisare: "Attendiamo riscontri dalle autorità competenti, anche per capire di che tipo di intossicazione si tratti. Intanto speriamo tutti che le condizioni delle persone coinvolte migliorino".

Il Comune poi precisa: "I casi di intossicazione riguardano esclusivamente i soggetti che hanno consumato alcuni cibi evidentemente contaminati, mentre altri soggetti che hanno ugualmente consumato i predetti cibi non hanno riscontrato alcun sintomo. Questo a significare che la contaminazione è stata estremamente circoscritta e limitata ai casi conosciuti. In ogni caso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ha prontamente allertato tutti i soggetti interessati, così da circoscrivere l'evento".

Nel dettaglio, il botulismo alimentare può colpire a ogni età e i sintomi si manifestano dopo poche ore dall'intossicazione. Non è trasmissibile da persona a persona. Tra i sintomi anche lo sdoppiamento della vista e la difficoltà nell'articolazione della parola. Nei casi più gravi si arriva all'insufficienza respiratoria. Presa in tempo però la malattia può essere guarita.