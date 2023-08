Intervengono per soccorrere un malato, volontari della Croce Rossa derubati durante il servizio Alcuni volontari della Croce Rossa di Maroncelli sono stati derubati mentre soccorrevano un malato che aveva allertato il 118. Dopo aver trasportato il paziente in ospedale, i volontari hanno iniziato la ricerca della strumentazione rubata, recuperata poco lontano dal luogo del furto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di archivio

I volontari di un'ambulanza di Moncaleri si sono ritrovati in breve tempo assaltati durante il soccorso ad una persona che si era sentita male a Maroncelli. Lo staff ha dovuto allertare le forze dell'ordine per recuperare quello che restava: in un angolo, vicino al giardino pubblico, sono stati recuperati farmaci ed equipaggiamento a bordo del veicolo. Il tutto è avvenuto a Moncalieri, dove lavora la squadra di volontari della Croce Rossa.

I volontari sono stati chiamati pochi giorni fa a Maroncelli, a Torino, da una persona che stava lamentando un malore. Quando i soccorritori sono saliti al piano del condominio per aiutare il paziente in difficoltà, un gruppo di malviventi ha approfittato dell'ambulanza lasciata incustodita e ha forzato il finestrino per portare via due zaini e una borsa con il necessario per il pronto intervento. All'interno di tutte le sacche, vi erano medicinali e materiale sterile necessario per i primi soccorsi.

Quando i volontari sono scesi per caricare il paziente in ambulanza, hanno trovato l'amara sorpresa: parte della strumentazione era caduta e gli zaini non erano più a bordo. L'equipe però non ha avuto tempo di pensare a quanto successo e ha trasportato prima il paziente in ospedale. Dopo aver lasciato l'uomo alle cure dei medici del reparto, i volontari sono tornati in corso Maroncelli per setacciare palmo a palmo la zona.

Nulla da fare fino a quando, dopo il tramonto, le torce dell'equipe di soccorso hanno illuminato qualcosa di riflettente. "Erano le nostre cose – hanno raccontato i volontari alla Stampa – ed erano nelle mani di 8 persone. Ci urlavano che non sapevano dove erano i nostri strumenti, ma di raggiungerli per farcelo indicare. Non ci siamo fidati, eravamo in tre e loro in 8. Ci siamo chiusi in ambulanza e abbiamo chiamato i carabinieri". Solo in questo modo, i volontari sono riusciti a recuperare l'equipaggiamento.