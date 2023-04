Intascava pensione della mamma morta da 10 anni: ogni anno presentava finta dichiarazione dei redditi Ha continuato a intascare la pensione della madre morta da 10 anni e ogni anno presentava una finta dichiarazione dei redditi. La Guardia di Finanza di Putignano ha sequestrato a un uomo di Turi (Bari) circa 190mila euro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Per circa 10 anni avrebbe percepito la pensione della madre anziana ormai morta. La Guardia di Finanza di Putignano ha sequestrato a un uomo di Turi (Bari) circa 190mila euro. Il sequestro riguarda diversi beni materiali e disponibilità finanziarie dell'uomo, che per ingannare tutti avrebbe anche presentato per conto della madre defunta alcune dichiarazioni dei redditi. L'ipotesi di reato è l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

La donna, insomma, continuava a vivere solo sulla carta, adempiendo ai doveri di cittadina dichiarando ogni anno il suo reddito allo Stato come qualunque altra persona. In questo modo, continuava a ricevere regolarmente la pensione che però finiva nelle mani del figlio.

Le indagini sul caso sono state avviate dopo una segnalazione di operazione sospetta emessa dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia. Ulteriori accertamenti sull'accaduto sono ancora in corso. Le forze dell'ordine avrebbero però già appurato l'esistenza delle dichiarazioni dei redditi inoltrate di anno in anno per nascondere la morte della madre alle autorità.

Non è la prima volta che in Puglia si verificano episodi simili. L'ultimo caso eclatante risale al mese di marzo, quando un uomo di 56 anni è stato indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'uomo, stando a quanto accertato dalle autorità, nascondeva in casa propria il corpo dell'anziano padre già in stato di decomposizione. Il sospetto degli inquirenti è che il 56enne possa aver nascosto la morte del padre per continuare a riscuotere la sua pensione. L'uomo avrebbe infatti continuato a dire a vicini di casa, parenti e amici dell'anziano che l'84enne si trovava in Svizzera. In questo modo ha potuto continuare a beneficiare del suo denaro fino a quando le autorità non hanno scoperto cosa stava accadendo, aprendo così un'indagine per omicidio e occultamento di cadavere.