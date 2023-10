Infilza una forchetta nella nuca della madre durante un litigio per soldi: arrestato 40enne Un uomo di 40 di Canicattì è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e percosse alla sorella e alla madre: a quest’ultima avrebbe conficcato una forchetta nella nuca per motivi di denaro.

A cura di Ida Artiaco

Un uomo di 40 anni di Canicattì, in provincia di Agrigento, è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di percosse alla sorella e alla madre e maltrattamenti in famiglia. Stando a quanto raccontato dalle due vittime, che domenica scorsa si sono recate in caserma per chiedere aiuto ai carabinieri, a quest'ultima al culmine di un litigio avrebbe anche infilzato una forchetta nella nuca.

Il 40enne terrorizzava quotidianamente le due, in particolare l'anziana madre, per avere del denaro, mentre la sorella cercava di difenderla. Per loro era stato attivato l'iter di codice rosso, scattato qualche settimana fa quando si erano rivolte ai militari per denunciare il clima di terrore vissuto nella casa dove tutti e tre convivevano.

Domenica scorsa hanno così deciso di porre fine al loro incubo chiedendo definitivamente aiuto alle forze dell'ordine, che hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura.

Al momento si trova nella casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. "Si tratta dell’ennesimo caso di codice rosso che vede i Carabinieri in prima linea nella tutela delle donne vittime di violenza", si legge in una nota dell'Arma.