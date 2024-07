video suggerito

Genova, neonato di 3 mesi picchiato dal padre mentre è in braccio alla madre a Borzonasca Le botte durante una lite con la madre mentre passeggiavano in una piazza a Borzonasca, nel Levante di Genova. Ricoverata anche la donna, ma nessuno dei due è in pericolo di vita.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Il neonato di tre mesi picchiato ieri dal padre a Genova mentre era in braccio alla madre non è in pericolo di vita. Il piccolo si trova ora all'ospedale pediatrico Gaslini per alcuni traumi.

I fatti sono avvenuti nella piazza di Borzonasca, piccolo comune ligure, dove l'uomo, in strada e in pieno giorno, ha iniziato ad accanirsi sulla donna e sul bambino dopo lo scoppio dell'ennesima lite. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni alle forze dell'ordine, alcuni pugni inferti alla compagna avrebbero colpito anche il neonato che si trovava in braccio della mamma. Solo a seguito dell'intervento di alcuni passanti, l'uomo si è fermato.

Portato al nosocomio genovese, il bimbo ha riportato un importante trauma cranico nella zona occipitale della testa e altre lesioni nel resto del corpo. Anche la madre è ricoverata nello stesso ospedale e le sue condizioni non sono gravi: è stata colpita più volte al viso e allo sterno. Anche la donna non è in pericolo di vita.

Sul luogo, poi, sono intervenuti i carabinieri di Sestri Levante, i sanitari del 118 e i volontari della croce verde. Sono stati questi ultimi a prestare le prime cure a madre e figlio e li hanno trasferito subito all'ospedale.

Il padre, invece, un 26enne, non è stato arrestato, ma denunciato per lesioni e maltrattamenti. Il caso è stato segnalato al Tribunale dei minori. Spetterà al giudice prendere eventuali provvedimenti nei confronti del genitore, tra cui il possibile intervento dei servizi sociali per garantire l'incolumità del neonato e della compagna.