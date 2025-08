Inferno di fuoco in A13, scontro tra furgoni innesca incendio: un morto e un ferito grave

Inferno di fuoco oggi 2 agosto sull'Autostrada A13 a Padova dove lo scontro tra due furgoni ha innescato un terribile incendio che ha distrutto i due mezzi. Il bilancio del terribile incidente stradale è di un morto e una persona ferita gravemente. Lo schianto mortale poco prima dell'alba di sabato all'altezza del casello autostradale di Padova Sud.

Per motivi ancora tutti da accertare, i due furgoni, che viaggiavano nello stesso senso di marcia, si sono scontrati violentemente lungo la carreggiata in direzione nord innescando un terribile incendio. I due mezzi, uno più grande e un furgone più piccolo che lo seguiva, si sono tamponati a forte velocità e uno dei due si è incendiato. Le fiamme poi hanno avvolto anche il secondo veicolo.

Terribile la scena che si è presentata davanti agli occhi dei vigili del fuoco e degli altri soccorritori che sono intervenuti sul posto per il grave sinistro intorno alle 4.30 del mattino di oggi. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse dalla centrale di Padova e dal distaccamento di Abano, hanno dovuto spegnere le fiamme che avvolgevano i due mezzi prima di estrarre l'autista del furgone tamponato.

Per la vittima però era ormai troppo tardi e i sanitari del 118 accorsi sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. Ferito e soccorso, invece, l'uomo alla guida del secondo furgone che è stato stabilizzato e trasferito in ospedale in gravi condizioni.

Per consentire i soccorsi, l'autostrada è rimasta chiusa per ore. I vigili del fuoco infatti hanno lavorato oltre tre ore per ripristinare e mettere in sicurezza il tratto autostradale. Durante l'opera di ripristino, lungo lo stesso tratto autostradale, c'è stato anche un secondo tamponamento tra un autocarro e due vetture, fortunatamente però senza gravi conseguenze. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.