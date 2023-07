Incubo a Perugia per due ventenni, aggredite e violentate da almeno 8 persone: caccia al branco Indagini sono in corso a Perugia per un presunto caso di violenza sessuale ai danni di due ventenni di Fabriano che si trovavano in Umbria per partecipare ad una festa. Un gruppo di almeno otto persone le avrebbe trascinate nei locali della piscina comunale, prima di fuggire quando una delle due ha lanciato l’allarme.

A cura di Ida Artiaco

Sono state aggredite e violentate da almeno 8 persone dopo essere state portate all'interno di un centro sportivo, nei locali della piscina. È quanto avrebbero subito due ragazze di 20 e 24 anni di Fabriano, in provincia di Ancona, che martedì notte si trovavano a Perugia per partecipare a una festa.

Sull'episodio sono in corso indagini da parte della polizia che sta cercando di individuare i responsabili della presunta violenza. Secondo quanto ricostruito finora, sulla base delle testimonianze delle vittime, le due ragazze erano arrivate la scorsa sera a Ponte San Giovanni, alla periferia di Perugia, insieme ad un amico.

Qui ad attenderli ci sarebbero stati alcuni conoscenti con i quali hanno trascorso la serata, finché non è stato tempo di ritornare alla stazione per salire su un altro treno che avrebbe ricondotto le ragazze e l’amico a casa. Circa otto ragazzi, tra italiani e stranieri, si sono offerti di accompagnarle. Ma invece di raggiungere la destinazione concordata, le avrebbero portate nel centro sportivo.

Qui i ragazzi avrebbero iniziato a palpeggiare le ragazze, una delle quali pare fosse ubriaca, fino ad abusare sessualmente di una delle due. Ma l'altra è riuscita comunque a lanciare l'allarme, riuscendo a chiamare la polizia senza che il branco glielo impedisse. Prima che gli agenti arrivassero, però, i ragazzi sarebbero fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

Dopo essere state accompagnate in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, le ragazze, riferisce la questura di Perugia, hanno sporto formalmente denuncia contro le persone che le hanno aggredite. Sono scattati immediatamente gli accertamenti e sono in corso gli approfondimenti investigativi della squadra mobile, su disposizione della Procura della Repubblica della città umbra, che stanno anche passando al setaccio le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e i contenuti dei cellulari delle vittime.