Incontrano l’ex cognata al supermercato e scoppia la rissa: lei in ospedale, in due si scagliano contro la polizia

È accaduto a Catania, quando una coppia ha incontrato l’ex cognata al supermercato. La donna è finita in ospedale, un 32enne si è scagliato contro la polizia ed è stato arrestato, poi anche il padre di una 28enne ha rimediato una denuncia.

L’incontro casuale al supermercato, gli animi che si accendono per futili motivi, e poi gli insulti, gli schiaffi e l’intervento della polizia. È accaduto a Catania, dove gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in un supermercato della città per sedare una lite tra parenti degenerata in un'aggressione fisica.

Stando a quanto quanto ricostruito dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, arrivati sol posto dopo la richiesta di intervento, la rissa sarebbe scoppiata tra gli scaffali quando una coppia, 32 anni lui e 28 lei, si sarebbe imbattuta nell'ex cognata che avrebbe iniziato a insultare l’uomo e la donna.

E i due, in risposta, l'avrebbero aggredita, spintonandola e afferrandola per i capelli. Sarebbero volati alcuni schiaffi tanto che la donna aggredita è finita in ospedale per le cure mediche necessarie.

Ma non è finita lì: una volta dimessa la donna ha formalizzato la querela nei confronti della coppia, che per questa ragione sono stati denunciati dai poliziotti per lesioni personali in concorso. E il trentaduenne, in evidente stato di agitazione, quando è arrivata la polizia si è anche scagliato contro uno degli agenti che lo aveva chiamato in disparte per dargli la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti.

Per quanto accaduto, l'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, poi il pm ha disposto fosse rimesso in libertà in attesa della convalida davanti al giudice.

E ancora, poco dopo i fatti è arrivato sul posto anche il padre della 28enne che aveva aggredito l'ex cognata: anche lui in stato di agitazione, a quanto ricostruito ha iniziato a inveire contro i poliziotti, deridendoli davanti a tutti. Ha rimediato così una denuncia all'autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale.